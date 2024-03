Interromput el pas de trens entre Garraf i Castelldefels per un atropellament a Platja de Castelldefels

Un atropellament entre les estacions de Platja de Castelldefels i Garraf aquest diumenge a la tarda ha obligat a tallar la circulació de tots els trens que passen per aquest tram. Segons Protecció Civil, que ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), l'envestida ha tingut lloc a Platja de Castelldefels.

Adif ha explicat que s'atura el pas de trens de les línies R2, R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies de Catalunya entre Garraf i Castelldefels i que es desviaran els trens de llarga i mitjana distància per altres recorreguts. El tall afecta els dos sentits de circulació.