Vox es querella contra Illa al Suprem per les «greus irregularitats» en les compres durant la pandèmia

Vox ha presentat una querella al Tribunal Suprem contra el candidat del PSC i ministre de Sanitat en la pandèmia, Salvador Illa, per les «greus irregularitats» en les compres durant la covid-19. La formació d'ultradreta acusa Illa dels delictes de «prevaricació, malversació de fons i cabals públics, tràfic d'influències i frau» per l'adjudicació de 56 contractes per valor de 623 MEUR. «Contractes fets de forma negociada, sense publicitat i prescindint de tot procediment administratiu», ha criticat la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro. «I molts d'aquests contractes amb adjudicataris on no consta la seva identitat fiscal ni el seu origen, i que fa impossible la seva identificació i localització», ha afegit Castro.

«L'import dels contractes provindria en principi de les arques públiques, però també es podrien haver pagat irregularment amb fons provinents de la Unió Europea», apunta la querella presentada per Vox davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. La formació liderada per Santiago Abascal sol·licita al TS que interrogui Illa i també els directors de l'Institut de Salut Carlos III i de l'Institut Nacional de Gestió Sanitària, entre d'altres càrrecs dels ministeris d'Interior, Sanitat i la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano. Vox també reclama al Ministeri de Sanitat que aporti la integritat dels expedients administratius dels 17 contractes relacionats amb la querella.

Garriga: «Arribarem fins al final»

«No permetrem que quedi impune la gestió corrupta i criminal del Partit Socialista quan morien centenars de persones. Arribarem fins al final», ha assegurat el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, en una piulada a X.