Vilagrà diu que «s'assumiran les responsabilitats que pertoquin» per l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha explicat aquest dissabte que el departament de Justícia ha obert una investigació interna sobre l'assassinat de la treballadora de la presó de Mas d'Enric i que amb els resultats a la ma «s'assumiran les responsabilitats que pertoquin». En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, la consellera no ha descartat cessaments, però també ha defensat que el Govern ja estava «reforçant les plantilles» per millorar la seguretat i les condicions laborals als centres. Vilagrà ha dit que ara «avançaran» mesures previstes i acordades amb els sindicats. D'altra banda, la vicepresidenta s'ha posat a disposició del president i candidat d'ERC el 12-M, Pere Aragonès, per acompanyar-lo a les llistes.

Laura Vilagrà ha reconegut que el conflicte a les presons arran de l'assassinat a Mas d'Enric «centra» l'activitat del Govern els últims dies, i que treballen perquè no torni a passar «aquesta situació, la més cruel que pot passar». La consellera ha defensat que el Govern ja estava intervenint en millorar les condicions i «dimensionant» les plantilles amb la incorporació al març d'un centenar llarg de treballadors i que estava prevista la incorporació de 400 més aquest any. «Ara intensificarem les millores que teníem previstes», ha anunciat juntament amb l'acceptació per part de l'executiu de «totes les mesures proposades» pel comitè d'empresa de l'empresa pública per la qual prestava serveis la treballadora assassinada.

Sobre possibles cessaments al departament de Justícia, Vilagrà ha informat que s'ha obert una investigació interna, més enllà de les investigacions judicial i policial en curs, «i a partir d'aquí s'assumiran les responsabilitats que pertoquin». Si no s'han pres decisions en aquest sentit encara és, ha dit Vilagrà, perquè ho han volgut fer «des de la serenitat, la prudència i tenint tota la informació». Vilagrà ha reconegut que la conflictivitat a les presons ha crescut d'ençà del covid, però també ha defensat els «bons resultats» del sistema penitenciari en conjunt, i particularment de la caiguda de reincidència delictiva.

«A disposició» d'Aragonès

En relació a la cita electoral del 12-M, Laura Vilagrà, ha reconegut que amb el president Aragonès han fet «un bon tàndem» i s'ha posat «a disposició del president i del país» per ser a les llistes d'ERC. «Ho sabrem en molts pocs dies», ha assegurat sense desvetllar si hi serà ni en quina posició.

Quant a la convocatòria electoral, Vilagrà ha apuntat que «no era el primer escenari» contemplat per Aragonès, de qui ha dit que va ser «valent» en convocar-les un cop rebutjats els comptes del Govern. En clau postelectoral, la consellera no ha dubtat que Junts pugui tornar a donar suport a la investidura d'Aragonès, en cas de victòria dels republicans. «Ja ho van fer una vegada», ha asseverat. Ha defensat la unitat de l'independentisme i ha augurat que es posaran d'acord perquè «està en joc la independència».

Junts, «amb delay»

Quant a la candidatura de Puigdemont i el seu eventual retorn a Catalunya, Vilagrà ha celebrat que «tots els exiliats» puguin tornar «de seguida» en condicions de llibertat. La vicepresidenta no s'ha sorprès de l'anunci de l'expresident presentant candidatura, i sobre el paper actiu dels de Puigdemont en la negociació amb l'Estat de la llei d'Amnistia i el seu paper en la investidura de Sánchez, ha dit que Junts ha anat «amb delay» en sumar-se a la via de negociació, cosa que ha celebrat.

Pel que fa a la interrupció de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol, Vilagrà ha corroborat que en un context electoral com el que s'aproxima «no era convenient» perquè hi hauria hagut «distorsions». Sobre els avenços d'aquesta taula, ha referenciat «tres reunions» amb un mediador internacional «per acostar posicions en el conflicte polític», tot i que ha reconegut que les aproximacions són complicades perquè les posicions són «allunyades». «Això ha d'anar de resolució del conflicte i de poder votar», ha remarcat al respecte.