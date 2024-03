Puigdemont es reuneix amb els caps de llista territorials de Junts pel 12-M

El candidat de Junts el 12-M, Carles Puigdemont, s'ha reunit aquest dissabte amb els caps de llista de la formació per Tarragona, Mònica Sales; per Girona, Salvador Vergés; i per Lleida, Jeannine Abella, per preparar la campanya electoral de cara a les eleccions al Parlament.

La reunió ha servit per dissenyar «les línies mestres» de l'estratègia a seguir fins a les eleccions –tant a nivell nacional com territorial- i començar a planificar l'estratègia específica de cada demarcació territorial, segons ha informat Junts en un comunicat. Sales, Vergés i Abella van ser proclamats automàticament candidats en ser els únics que es van presentar a les seves respectives demarcacions de Tarragona, Girona i Lleida.

El proper dissabte 6 d'abril se celebrarà el Consell Nacional de Junts per Catalunya per aprovar les llistes definitives a les eleccions del 12 de maig.