Els residents a l'estranger es podran descarregar d'internet per primera vegada les paperetes per votar el 12-M

El Departament de la Presidència ha posat en marxa el web institucional eleccionsparlament.cat, en què els ciutadans i les formacions polítiques poden consultar tota la informació relacionada amb els comicis del pròxim 12 de maig. Una de les novetats destacades és que l'electorat resident a l'estranger (CERA) podrà descarregar directament les paperetes a la pàgina web.

Des de la modificació de la llei electoral l'octubre de 2022, per la qual s'eliminava el vot pregat, els residents a l'estranger reben d'ofici la documentació per votar a l'adreça en què consten inscrits al cens electoral de residents absents. Ara, si les paperetes no arriben a temps, les podran obtenir al portal web.

La pàgina web institucional vol donar resposta a tots els dubtes que puguin sorgir als electors, com els requisits que es necessiten per poder votar, les diferents modalitats de vot (presencial, per correu, de persones amb malaltia o discapacitat…), la constitució de les meses electorals i tot allò relacionat amb la jornada electoral. A més, inclou informació sobre el funcionament del sistema electoral català, de l'escrutini i de com es reparteixen els escons.

Les formacions polítiques també hi tenen un apartat específic, on poden trobar tota la informació necessària per concórrer a les eleccions, normativa o impresos electrònics per presentar una candidatura. La pàgina s'anirà actualitzant durant el procés, amb els acords que adoptin les diferents juntes electorals, amb les candidatures proclamades o informació del mateix procés, i el dia 12 de maig hi haurà la difusió dels resultats de la votació. La web està disponible en català, aranès i castellà.