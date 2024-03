Alves passarà el cap de setmana a presó en no haver pogut reunir els diners de la fiança

L'exfutbolista brasiler del Barça Dani Alves no ha pogut fer efectiva aquest divendres la fiança d'un milió d'euros que li va imposar l'Audiència de Barcelona per sortir en llibertat provisional tot i la condemna a quatre anys i mig de presó per violar una jove en una discoteca de Barcelona. La defensa havia demanat ampliar el termini per consignar els diners una hora més, fins a les 15 hores.

Alves va perdre dijous el suport del seu principal avalador fins ara, el pare del també exblaugrana Neymar Jr, Neymar da Silva. Ara, el futbolista haurà de passar almenys el cap de setmana a la presó de Brians 2, ja que el termini per presentar la documentació necessària no es torna a iniciar fins dilluns a les 9 del matí.