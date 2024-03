Puigdemont anuncia que serà candidat el 12-M per «fer possible la restitució de la presidència il·legalment destituïda»

Carles Puigdemont estarà a la cursa de les eleccions del 12-M com «el candidat de la restitució». En una conferència a l'Ajuntament d'Elna, a la Catalunya Nord, l'expresident ha anunciat que serà el candidat de Junts als comicis, tal com li havia demanat el partit, «per fer possible la restitució de la presidència il·legalment destituïda pel 155».

També ha deixat clar que «renuncia» a formar part de les llistes als comicis al Parlament Europeu del pròxim 9 de juny, i ha reclamat que la candidatura del 12 maig vagi «més enllà» de les sigles de Junts per Catalunya. Si bé la llei d'amnistia no haurà entrat en vigor per la campanya electoral, sí que podria estar-ho per a un eventual debat d'investidura.