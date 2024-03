El PSC guanyaria les eleccions al Parlament per davant d'ERC i Junts, segons el CEO

El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb 35-42 escons, són entre 2 i 9 més que les últimes eleccions del febrer del 2021. La primera onada del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) situa ERC (26-32) en segona posició lleugerament per davant de Junts (24-29). Tant ERC com Junts perden escons en relació a la representació que tenen actualment al Parlament, 33 i 32 respectivament. En quarta posició es produiria un empat entre Vox i PPC amb una forquilla d'entre 9 i 13 escons. Molt poc per darrere se situen els comuns amb 8-13 i CUP, amb 7-10. Cs desapareixeria de la cambra catalana. La majoria independentista podria perillar. Obtindria entre 57 i 71 diputats, quan actualment és de 74. El llindar per aconseguir-la són 68 escons.

La primera onada del baròmetre del CEO del 2024 es va realitzar del 9 de febrer al 7 de març. Així doncs no inclou ni l'avançament de les eleccions catalanes ni l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés.

El PSC perd pistonada respecte l'últim baròmetre del novembre, quan es va enfilar amb 39-45 diputats. Però manté la primera posició a una distància considerable d'ERC, entre 3 i 16 diputats més.

A la segona posició s'escurça la distància entre ERC i Junts respecte al baròmetre de novembre. Això és perquè els republicans reculen i Junts puja. Ara el CEO apunta a un frec a frec entre aquestes dues formacions polítiques independentistes. I totes dues perdrien pistonada respecte a les eleccions del 2021, entre 1 i 7 diputats en el cas d'ERC i entre 3 i 8 en el cas de Junts.

El PPC, el que més creix en detriment de Cs

El partit que creixeria més en relació a la representació actual és el PPC, que passaria dels 3 d'ara a tenir-ne entre 9 i 13. Així doncs, com a mínim guanyaria 6 diputats que són exactament els que perd Cs, que desapareixeria de la cambra catalana.

D'aquesta manera, els populars empatarien a la quarta posició amb Vox, que passaria dels 11 actuals a obtenir-ne entre 9 o 13. Així doncs, el partit d'extrema dreta en podria perdre fins a dos, quedar-se igual o guanyar-ne dos.

Els comuns mantindrien els 8 d'ara o també podrien millorar resultats fins als 13 escons. I la CUP seria el partit amb menys representació a la cambra amb una forquilla d'entre 7 i 10 diputats, ara en té 9.

La majoria independentista podria perillar

La suma dels escons d'ERC, Junts i la CUP se situa en una forquilla d'entre 57 i 71 diputats. Tenint en compte que la majoria absoluta del Parlament està fixada en els 68 escons, el resultat del CEO suposaria que la majoria independentista es pot mantenir, si es té en compte la part més alta de la forquilla, o bé desaparèixer si s'agafa la part baixa de la forquilla. El que està clar és que retrocediria respecte a la suma dels tres partits independentistes amb representació al Parlament que actualment és de 74.

En relació a l'últim baròmetre del CEO del novembre, la majoria independentista però es recupera. Llavors es va situar en una forquilla d'entre 52 i 66. Així doncs, fa quatre mesos el CEO pronosticava que era inviable reeditar la majoria independentista al Parlament.