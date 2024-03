Identifiquen un motorista que penjava a les xarxes vídeos conduint de forma temerària per Barcelona

Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona han identificat un motorista que penjava a les xarxes socials vídeos on se'l veia conduint de forma temerària pels carrers de la ciutat. El conductor és un home de 23 anys veí de la capital catalana, i després de ser identificat i citat a declarar en seu policial ha quedat investigat per onze delictes contra la seguretat viària (cinc per excés de velocitat penalment punibles i sis per delictes de conducció temerària).

La motocicleta va passar a disposició judicial. A banda, Mossos i Guàrdia Urbana vinculen el jove a un accident de trànsit de l'agost passat i han comprovat que fins al gener d'aquest any no tenia permís de conduir, per bé que alguns dels vídeos daten del juliol del 2023.

La identificació del conductor es va produir la segona setmana de març, després de la investigació conjunta duta a terme per agents del Grup de Recerca i Documentació de la Divisió d'Investigació Viària dels Mossos i de la de la Unitat d'Investigació i Prevenció de la Sinistralitat de la Divisió de Trànsit de la Guàrdia Urbana.

Les investigacions van començar després que diferents ciutadans fessin arribar als investigadors i a mitjans de comunicació el perfil d'una xarxa socials on el jove penjava els vídeos de les seves conduccions a gran velocitat pels carrers de Barcelona i per l'àrea metropolitana, motiu pel qual es va crear l'equip conjunt d'investigació que ha aconseguit identificar l'individu.