Segon dia consecutiu de normalitat a les presons catalanes

Les presons catalanes funcionen aquest dimecres per segon dia consecutiu amb normalitat, segons ha confirmat el Departament de Justícia, sense bloquejos als centres penitenciaris. Els funcionaris no han repetit les protestes que sí van protagonitzar divendres, dissabte i dilluns i que van consistir en el bloqueig en els accessos per impedir els canvis de torn. Les protestes van començar dijous en rebuig a la mort dimecres de la setmana passada d'una cuinera a mans d'un intern a la presó de Mas d'Enric, al Catllar.

Aquest dimecres els treballadors es concentraran davant del Palau de la Generalitat, i aquest dijous faran el mateix davant del Parlament per la compareixença de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, a la cambra catalana.