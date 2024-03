L’Audiència de Barcelona decreta llibertat per a Alves amb una fiança d’un milió d’euros

L’Audiència de Barcelona ha decretat la llibertat sota fiança per a l’exfutbolista del Barça Dani Alves. El tribunal ha imposat una quantitat d’un milió d’euros i a més la retirada del passaport brasiler i de l’espanyol, prohibició d’acostament o comunicació amb la víctima i la presentació presencial cada setmana a l’Audiència de Barcelona.

La decisió té el vot particular d’un magistrat, i arriba un dia després de la vista per demanar la llibertat que havia reclamat la seva defensa. La fiscalia i l’acusació particular s’hi van oposar. Alves va ser condemnat fa unes setmanes a quatre anys i mig de presó per violar una noia en una discoteca de la capital catalana el desembre del 2022.