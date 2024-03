L’advocada de la víctima d’Alves diu que hi ha una «justícia per a rics»

L’advocada de la jove violada per l’exfutbolista Dani Alves ha assegurat aquest dimecres a la tarda que la posada en llibertat del jugador a canvi d’una fiança d’un milió d’euros suposa un precedent «perillós», perquè pot fer pensar a la ciutadania que hi ha una «justícia per a rics» i una per a la resta.

Segons la lletrada Ester García, Alves ja va ser condemnat a una pena més baixa de la que li hagués tocat per haver pagat 150.000 euros, i ara pot esquivar la presó pagant un milió d’euros. A més, això alentirà la tramitació dels recursos. Segons García, el risc de fuga és evident. La decisió de l’Audiència de Barcelona ha estat rebuda amb molta «indignació» per la víctima, que no l’entén.

A més, García ha anunciat que la defensa recorrerà la decisió.. L’advocada ha explicat que la víctima li ha comentat que l’«esforç» que van fer moltíssims professionals que van intervenir en aquest cas, com els metges, els mossos o els responsables d’atenció a la víctima, «no serveix per a res», encara que s’ha compromès a «continuar lluitant».

«Per a ella ha estat una gerra d’aigua freda, sobretot en no poder donar-li jo una explicació en termes legals (sobre la resolució de l’Audiència), perquè no li trobo una explicació legal», ha apuntat l’advocada, que ha insistit que recorreran.