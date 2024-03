Escàndol a Andorra: el Rei d'OnlyFans sota investigació per presumpte delicte de pornografia

La Policia d’Andorra «ha obert una investigació per determinar si hi ha vincles en l’activitat» del batejat com el rei d’OnlyFans «amb pornografia de menors». Així ho va assegurar la ministra d’Interior i Justícia del Principat, Ester Molné, en declaracions al Diari d’Andorra arran de l’emissió de dissabte d’un programa d’Equipo de Investigación de La Sexta sobre el fenomen d’OnlyFans, una plataforma online de pagament en la qual es difon abundant contingut pornogràfic.

En aquesta xarxa, el 97% dels usuaris que pugen vídeos són dones. A més, Molné va afegir que «estem preocupats pel benestar de totes les persones, i sobretot, dels menors, perquè són vulnerables».En el reportatge de La Sexta, Sergio Fuentes, el rei d’OnlyFans, va afirmar que «m’agrada que les models que porto tinguin un perfil d’innocent, però òbviament que estiguin bones». «Si em diu que no fa explícit, que no fa masturbacions, no m’interessa el perfil», va dir, i va afegir que «les joves agraden més, i si són menors, millor». El programa de La Sexta va analitzar aquesta plataforma de la mà de Fuentes, que s’emporta entre un 30% i el 50% del que generen «les meves models». A més, va assenyalar que les noies que representa generen uns ingressos d’uns 400.000 euros al mes entre totes.L’encarregat de dirigir la investigació a Andorra és el grup tecnològic i el de delictes contra les persones, que ja indaga en l’activitat de Fuentes. A més, Molné no va descartar que hi hagi més delictes com per exemple el d’afavorir la prostitució, malgrat que també va afirmar que és possible que no hi hagi cap infracció penal.

Al Principat, els tres partits a l’oposició (Concòrdia, el PS i Andorra Endavant) van mostrar el seu rebuig per aquest cas. També van coincidir en la necessitat de revisitar el model d’inversió estrangera que arriba a Andorra, segons va avançar el Diari d’Andorra.