Alerta a Barcelona: la formiga boja torna a envair la ciutat i es propaga per Montjuic i Plaça Catalunya

Totes les alarmes han saltat a Barcelona davant de la reaparició als seus carrers de la formiga boja (Paratrechina longicornis) tres anys després d’haver estat erradicada per la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentaciò i Agenda Rural.

Es tracta d’una espècie invasora que va ser albirada per primera vegada a la Ciutat Comtal l’any 2019 i que ara ha tornat a ser vista a la zona del cementiri i als jardins de Mossèn Costa i Llobera de Montjuic, així com a la plaça Catalunya, tal com han alertat els experts en insectes i control de plagues Roger Vila i Carlos Pradera a La Vanguardia i recull El Nacional.

«Aquesta àrea és molt gran i sembla intractable si no es disposa de voluntat per a això, és a dir, pressupost, per tant, dono gairebé per perduda la guerra contra aquesta espècie a Barcelona», ha apuntat Pradera a l’esmentat diari, on ha apuntat que en els propers anys es veuran nous registres a tota la ciutat.

L’especialista ha indicat també que «la detecció i actuació ràpides poden ser efectives» en una invasió com la d’aquesta espècie, «mentre que la falta de control i els retards en la resposta fan impossible aturar l’expansió», amb l’impacte ambiental i sanitari que això podria comportar.

La 'formiga boja' rep aquesta denominació pels seus «moviments molt ràpids i erràtics» i és una «espècie omnívora, oportunista, depredadora i carronyera», que s’alimenta d’«insectes vius o morts, melassa, llavors, fruits», segons explica el Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.