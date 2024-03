Rescaten un nadó de 16 mesos a Barcelona amb un dit atrapat al desguàs d’una banyera

Els Bombers han rescatat a Barcelona una nena de 16 mesos que tenia un dit atrapat al desguàs de la banyera de casa seva, tallant part de la banyera i traslladant-la a l’hospital juntament amb la petita.

Segons han mostrat els Bombers de Barcelona aquest dimarts a través de les seves xarxes socials, diversos membres del cos es van personar la tarda d’aquest dilluns a la casa de la menor, que havia posat un dit al desguàs de la banyera i no el podia treure, i, davant de la impossibilitat d’alliberar-la directament, van trencar part de la banyera per traslladar-la a l’hospital i acabar allà l’extracció. Ja a l’hospital i amb l’ajuda de personal sanitari, els Bombers van poder treure el tros metàl·lic en el qual la nena tenia atrapat el dit. Més enllà de l’ensurt, la petita no va resultar ferida.

En les imatges difoses pels Bombers, es pot observar un equip de rescat al voltant de la banyera, on hi ha una nena petita sense poder moure’s, així com el forat que els Bombers van haver de fer a la dutxa per poder traslladar la petita a un centre sanitari. També han difós una tercera imatge, en la qual es mostra com, ja a l’hospital, es retira el desguàs del dit del nadó i on es veu clarament que el dit va quedar atrapat en un dels petits orificis de la peça metàl·lica.