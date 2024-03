Ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions del 12-M

A partir d'avui dimarts i fins al dia 2 de maig es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions catalanes del 12 de maig, després que avui el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) hagi publicat el decret de convocatòria. Per obtenir el certificat per poder votar per correu es pot fer telemàticament a través de la pàgina web de correus o presencialment des de qualsevol oficina de l'estat espanyol. En cas d'optar per la via telemàtica, s'haurà d'acreditar la identitat a través d'autentificació i firma electrònica. I en el cas de la sol·licitud presencial es pot demanar cita prèvia per evitar cues.

A partir del 22 d'abril s'enviarà als sol·licitants la documentació necessària perquè puguin exercir el dret a vot per correu. El termini per dipositar el vot per correu acabarà el 8 de maig.