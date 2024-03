Creen uns sistemes per captar aigua de la boira i fer-la servir en zones afectades per la sequera

Adaptar-se als episodis de sequera que seran cada vegada més recurrents. Amb aquest objectiu va néixer fa quatre anys Life Nieblas -on hi participa el CREAF-, un projecte amb fons europeus, que ha permès desenvolupar tres sistemes innovadors per captar aigua de la boira de manera més barata i eficient per fer-la servir després per reforestar, regar o beure. Els sistemes s'han provat en els darrers mesos a l'illa de Gran Canària. El director del projecte, Gustavo Viera, ha explicat que la boira «no permet captar grans quantitats d'aigua» però sí que és «una ajuda» davant la sequera. A Catalunya s'està fent una prova experimental en una pedrera en desús del Garraf i creuen que té «potencial» per estendre's a Lleida i la Catalunya Central.

Manresa ha acollit aquest dimarts la presentació dels resultats del projecte europeu Life Nieblas, que va arrencar l'any 2020 amb l'objectiu d'idear uns sistemes que permetin recollir l'aigua de la boira. La iniciativa s'ha desenvolupat durant quatre anys a l'illa de Gran Canària (a la zona del Barranco de la Virgen i la Selva de Doramas) i ha comptat amb un pressupost de 2,1 milions d'euros. Un dels socis del projecte ha estat el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), que també ha fet una prova pilot dels sistemes de captació d'aigua al Garraf.

La captació d'aigua de boira és una tecnologia àmpliament utilitzada en diversos països, però amb poca implantació a Catalunya a causa de la manca de dispositius realment eficients per les condicions i el poc estudi de les seves potencialitats, segons explica Vicenç Carabassa, investigador del CREAF. Amb tot, Carabassa recorda que antigament ja s'utilitzaven els captadors de boira, fins i tot durant l'edat mitjana. «És una tècnica que es feia servir en situacions extremes i ara ens hi trobem», admet l'investigador, que afegeix: «No serà una solució als problemes de sequera que estem vivint però sí que pot ser una ajuda en determinats moments».

Carabassa diu que els captadors d'aigua de boira poden tenir múltiples usos però creu que a Catalunya poden ser especialment útils com a reg de suport en plantacions agrícoles de secà. El CREAF considera que les zones de Catalunya on podria funcionar aquest sistema és la plana de Lleida i de Vic, el pla de Bages, l'altiplà central i també les Garrigues perquè es tracta de zones «on hi ha boira amb circulació d'aire».

Sistemes per captar l'aigua de la boira

Un dels sistemes que s'ha ideat des de zero s'ha inspirat en les fulles dels pins canaris perquè estan dissenyades per tal d'atrapar les gotes de la boira. Precisament, aquesta observació naturalista ha acabat inspirant la idea del captador de pluja més eficient de tots, l'anomenat col·lector d'acícules. Es tracta d'un col·lector de fàcil muntatge, petit, que presenta uns travessers dels que pengen uns filets metàl·lics idèntics a les acícules del pins canaris. Quinze estructures d'uns nou metres quadrats han pogut captar fins a 525 litres el metre quadrat durant els deu mesos de prova a les Canàries. Segons els experts, aquest ha estat el disseny més eficient i versàtil.

Un altre dels models que s'ha testat és un col·lector de torre, que presenten dues cobertes diferents, la de malla kiwi i la de malla volumètrica. En aquest cas s'ha aconseguit captar fins a 379 litres el metre quadrat. Per últim, fruit de la casualitat, el projecte ha testat un model molt més rudimentari de captador que serveix tant per les reforestacions com per les plantacions agrícoles. Es tracta del col·lector individual, una estructura tubular rígida que encercla els petits arbres plantats per protegir-los de les cabres o altres herbívors. Aquesta estructura és capaç d'atrapar aigua de la boira a la vegada que manté la humitat i evita la depredació dels plançons per part de les cabres o altres herbívors.

Des del projecte, es remarca que són sistemes que han estat provats, no són prototips sinó estructures que ja es poden posar al mercat per fer-se servir en territoris on es compleixin les condicions de boira i vent.