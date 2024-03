Condemnat un home al que van enxampar dormint en una casa a Platja d'Aro aprofitant que el propietari no hi era

D'esquenes, el condemnat per entrar en una casa de Platja d'Aro aprofitant que el propietari no hi era. Foto del judici a l'Audiència de Girona.ACN

Un acusat ha evitat un judici amb jurat popular i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó per entrar a una casa de Platja d'Aro (Baix Empordà) aprofitant que el propietari no hi era. El condemnat ha admès que a les vuit del matí del 13 de novembre del 2022 va anar a l'habitatge, va forçar la porta corredora del menjador i es va instal·lar a la casa. Els Mossos d'Esquadra el van enxampar dormint al sofà i el van «expulsar» de l'immoble. S'enfrontava inicialment a 2 anys de presó per un delicte de violació de domicili. Com que ha reconegut els fets, fiscal i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la condemna. No haurà d'entrar a presó amb la condició de no tornar a delinquir i pagar els desperfectes de la porta.

A la vista, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, l'acusat ha reconegut els fets i ha acceptat la condemna. El fiscal Víctor Pillado demanava inicialment 2 anys de presó per un delicte de violació de domicili. Com que la fiscalia i la defensa han arribat a un acord, el president del tribunal, Juan Mora, ha condemnat el processat de viva veu i ha declarat que la sentència és ferma.

Segons recull l'escrit d'acusació del fiscal que el processat ha subscrit, a les 8.09 hores del matí del 13 de novembre del 2022 va anar fins a una casa situada al carrer Monturiol de la localitzat de Castell-Platja d'Aro. Era la residència habitual del seu propietari «legítim» que aquell dia no hi era: «Va aprofitar que el propietari estava fora del domicili amb motiu d'una celebració a Vilanova i la Geltrú».

Un cop al carrer, el condemnat va forçar la porta corredora del menjador i es va «instal·lar» a la casa, estirant al sofà a dormir. Va ser així com el van localitzar els Mossos d'Esquadra, que el van poder fer marxar de l'habitatge.

Com que la pena és inferior a 2 anys de presó i el processat no té antecedents, el tribunal ha acordat la suspensió de la condemna i no haurà d'entrar a presó. A petició del fiscal ha acordat dues condicions: que no torni a delinquir durant els pròxims dos anys i que pagui els 121 euros dels desperfectes a la porta corredora.