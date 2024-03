Puigdemont anunciarà si es presenta com a candidat al 12-M en un acte dijous

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont anunciarà si es presenta com a candidat a les eleccions catalanes del 12 de maig dijous en un acte a la tarda a l'Ajuntament d'Elna, al Rosselló. Així ho ha avançat Catalunya Ràdio i ho ha confirmat l'ACN. La setmana passada Puigdemont ja va avançar que li faria molta il·lusió ser al Parlament en el debat d'investidura. En un missatge a X, l'eurodiputat ha assegurat que van «anar a l'exili per les mateixes raons per les quals n'haurem de tornar». I ha afegit: «El futur de la nostra nació i no pas el nostre destí personal ha inspirat totes les decisions preses». I així considera Puigdemont que «ha de continuar essent final al final».

«El fil roig que ha marcat el meu compromís polític s'ha mantingut indeleble a desgrat de les adversitats a què m'he de confrontar des de fa vuit anys, especialment dures des de fa sis i mig», ha assenyalat l'expresident a les xarxes socials.

Puigdemont també ha de decidir si renuncia a encapçalar Junts a les eleccions europees del 9 de juny. Des del partit ja han apuntat que veuen difícil que sigui candidat als dos comicis. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha avisat que Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya i que el detinguin. «No podran evitar que sigui president», ha dit en referència a l'aplicació de l'amnistia.