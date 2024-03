Justícia confirma que no hi ha bloquejos a les presons i que es podrà fer vida ordinària si no hi ha canvis

El Departament de Justícia ha confirmat aquest diumenge que no hi ha bloquejos a les presons i que es podrà fer l’activitat ordinària pròpia del cap de setmana als centres penitenciaris catalans si no hi ha canvis. Per tant, es podran fer les visites amb familiars que dissabte no es van poder fer als centres de Quatre Camins i Joves, a la Roca del Vallès, i a la presó de dones, coneguda popularment com a Wad-Ras, a Barcelona.

Els funcionaris de presons van acordar dissabte a la nit aixecar el bloqueig iniciat al matí i per ara no han reprès les protestes, però s’espera que es reprodueixin el dilluns. Uns 1.200 interns van romandre a les cel·les dissabte. En el cas del centenar d’internes de Wad-Ras, no sortien des de dijous al vespre.

UGT insisteix amb la cessió del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó

El portaveu d'UGT Presons, Xavier Martínez, ha explicat que aquest diumenge no hi ha protestes als centres penitenciaris perquè donen un «impàs» de 24 hores a la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, perquè prengui decisions i cessi el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. En declaracions a RAC1 ha dit que darrera d'aquesta no decisió hi veu «motius polítics» i en ser preguntat si ho estava relacionant amb la gestió que Calderó va fer durant l'empresonament dels polítics del procés ha guardat silenci per acabar dient: «La no resposta implica una resposta». Martínez ha afirmat que si Ubasart no és capaç de prendre decisions, ella mateixa hauria de dimitir. Ha afirmat també que si res canvia dilluns tornaran les protestes.

Martínez ha explicat que aquest diumenge no hi haurà bloquejos a les presons catalanes per no perjudicar més els familiars, que aquest dissabte no van poder fer les comunicacions ni a Quatre Camins ni a Wad-ras. Ha afegit però que dilluns hi tornaran «amb més ganes», tot i que no ha concretat quin tipus de mobilitzacions faran ja que es tracta d'un moviment col·legiat i espontani.

El portaveu d'UGT ha dit que, «en un país normal», després d'un «assassina» com el que va tenir lloc dimecres passat a Mas d'Enric, on una cuinera va morir a mans d'un intern, algú hauria de ser cessat o produir-se dimissions. «No entenem com quatre dies després no hi ha hagut cap cessament, és una cosa molt estranya», ha manifestat.

Martínez ha alertat Ubasart que mantenir Calderó al seu lloc el que fa és «perjudicar» el sistema i ha asseverat no entendre el motiu per no prendre aquesta decisió. En ser preguntat, ha afirmat que hi veu «motius aliens a la institució penitenciària» i ha insinuat que està relacionat amb la gestió que Calderó va fer durant el procés, una època «traumàtica per a la societat catalana». «Qui ho vulgui entendre que ho entengui», ha manifestat.

UGT nega contactes amb la conselleria

D'altra banda, ha acusat el Departament de Justícia de «mentir» quan diu que hi ha contactes amb els sindicats, ja que ha asseverat que «pràcticament» no n'hi han hagut. De fet, ha reiterat que la condició imprescindible per seure a negociar és que es produeixi el cessament de Calderó. Per al sindicat, si Ubasart no pren aquesta decisió demostra que «no és vàlida» per estar al capdavant de la conselleria i per això hauria de dimitir ella.

Si es produeix aquest cessament o dimissió, Martínez ha afirmat que seurien a negociar però ha volgut deixar clar que les seves condicions laborals estan en segon terme, que la prioritat és aconseguir canvis en el règim penitenciari.