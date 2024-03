El govern espanyol preveu poder començar a dur aigua de València a Catalunya en vaixell la primera setmana de juny

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, rep la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, al departament per abordar mesures davant la sequera que pateix Catalunya.ACN

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha assegurat que «al voltant de la primera setmana de juny» estarà preparada la infraestructura per portar aigua en vaixell des del País Valencià cap a Catalunya. Concretament, estarà llesta la planta de dessalinització i la canonada que ha de transportar aigua als vaixells, ha dit entrevistada al diari Ara.

Ribera ha detallat que els falta «algun element formal», com la sol·licitud per part del Govern, però que ja s'estan preparant perquè la situació no pot esperar. «La idea és que la Generalitat, que és qui té la competència, vegi quin és el volum que necessita i durant quant temps. El nostre límit potencial és l’aigua que tenim compromesa fins al 2027 a la dessaladora de Sagunt», ha explicat.

Les previsions del Govern, ha afegit, determinaran si faran falta vaixells «durant més o menys temps i quin volum d'aigua cal». També ha indicat que el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, no li ha demanat transvasar aigua des de l'Ebre: «No forma part del que hagi estat objecte de treball, negociació, comentari o anàlisi tècnica. A mi no m'ho han plantejat».