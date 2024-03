El Govern cita els sindicats de presons a una reunió dilluns a les 9 del matí i planteja nous interlocutors

El Govern ha convocat els representants sindicals dels treballadors penitenciaris a una reunió dilluns a les 9 del matí a la seu del Departament de Justícia per tractar la crisi dels darrers dies, però planteja nous interlocutors. Per part de l’administració hi serien el secretari general de Justícia, Jordi Martinoy; la secretària d’Administració i Funció Pública, Alícia Corral, i el director general d’Afers Penitenciaris, José María Montero. Ara el Govern espera una resposta dels sindicats, que ja van plantar la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, el passat divendres.

Com que els sindicats han demanat reiteradament la dimissió d’Ubasart i també del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, i consideren que no són interlocutors vàlids, el Govern posa sobre la taula altres noms per intentar aconseguir que els representants dels treballadors seguin a la taula de diàleg.

Ubasart ja ha dit aquest mateix diumenge que preveuen noves mobilitzacions dilluns al matí a les presons catalanes però ha advertit que hi havia tots els escenaris sobre la taula en coordinació amb Interior per garantir la normalitat als centres. Aquestes declaracions han encès encara més els ànims dels treballadors penitenciaris.