Tarragona, Reus o Salou, entre les zones dins l’índex de preus de referència per frenar els lloguers

Catalunya estrena aquest dissabte l’índex de preus de referència per frenar els lloguers en 140 municipis on viu el 80 % de la població. El nou índex és una de les mesures de la Llei d’Habitatge, que va entrar en vigor el maig de l’any passat, i el Govern busca amb ell abaratir els preus dels lloguers a les zones tensades, encara que de moment només es posarà en marxa a Catalunya perquè és l’única autonomia que ho ha sol·licitat.

Així, l’indicador s’aplicarà en els 140 municipis que formen part de la zona tensada de la comunitat. Concretament a la província de Tarragona, la mesura afectarà les següents zones: Tarragona, Reus, Salou, Valls, Torredembarra, El Vendrell, Cambrils, Amposta, La Canonja Falset, Mora la Nova, Tortosa i Roquetes.

En relació amb la resta de territori català, la mesura afectarà, per exemple, a Barcelona, Badalona, Girona, Lleida, Lloret de Mar, Mataró, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sitges o Terrassa, entre moltes altres zones.

Com funciona aquest índex

Aquest mecanisme de control de preus es dirigeix bàsicament a grans tenidors, que són aquelles que tenen més de cinc immobles residencials en una mateixa zona tensada. Aquestes zones tindran aquesta consideració per tres anys.

També és d’aplicació als habitatges que s’introdueixin al mercat, tant per part de grans tenidors com de petits propietaris, i que no hagin estat llogats en els últims 5 anys.

Al contrari, quan l’habitatge ja estigui arrendat en aquesta zona es referenciarà al contracte anterior, encara que es podran fer alguns ajustaments a l’alça (per exemple si s’han fet obres de rehabilitació o el contracte de lloguer és per deu anys).

I la resta de contractes?

Per als petits propietaris existeix aquest 2024 un límit en les actualitzacions dels contractes del 3 % i no hauran d’acollir-se a l’índex, encara que en zones tensades hauran de referenciar els seus lloguers als preus del contracte anterior.

La limitació no s’aplicarà tampoc als habitatges de protecció oficial o destinats a fons socials i assistencials, ni als habitatges que no siguin residència permanent com les d’ús turístic.

L’índex, que recull més de dos milions de dades de l’Agència Tributària, atén la localització i superfície de l’habitatge i incorpora les seues característiques per determinar el rang final. Es fixa un rang superior i un altre d’inferior.

El sector immobiliari, en peu de guerra

Els preus de referència que llança aquest índex han provocat l’oposició frontal del sector, que considera que donarà lloc a uns preus que són lluny de la realitat del mercat, mentre adverteix que pot produir-se una retirada massiva d’immobles del mercat de lloguer.

Així, augura que es reduirà l’oferta i es donarà un transvasament als lloguers temporals o turístics per sortejar la Llei d’Habitatge.

La patronal espanyola de promotors i constructors APCE, que forma part de la CEOE, veu sorprenents les diferències de preus entre l’índex i el que ofereixen els portals immobiliaris i adverteix que monitorarà, allà on s’apliqui, els efectes que pot tenir sobre l’oferta i el preu.

El portal immobiliari Idealista afirma, per exemple, que l’índex dona uns preus un terç més baixos que els del mercat, situant-los en valors de 2017. Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Catalunya situen aquesta diferència al 20 % de mitjana.

Els inquilins, a l’expectativa

El Sindicat de Llogateres ha iniciat ja una campanya per publicitar la nova Llei d’Habitatge i ha instat els inquilins a plantar-se davant els intents d’immobiliàries i grans tenidors de saltar-se la norma, a més d’apressar-los a organitzar-se per exigir baixades dels lloguers.

Malgrat saludar l’arribada de l’índex, aquesta organització ha criticat les administracions públiques per no haver desplegat totes les eines i mecanismes d’informació necessaris per als inquilins i per la falta d’un règim sancionador que ajudi a fer efectiva la llei.

Un web, única via oficial d’informació

A menys de 24 hores de l’entrada en vigor de l’índex, el departament de Territori de la Generalitat ha habilitat un web amb la informació relativa a la limitació del preu dels lloguers per intentar resoldre els dubtes de la ciutadania.

El portal conté respostes a preguntes sobre el límit del lloguer com a partir de quan es limitarà, en quins municipis es posarà en marxa, com es regulen els preus, què és l’índex de referència o com pugui saber si el pis que vull llogar és propietat d’un gran tenidor.

Respecte a aquest últim punt, essencial per poder contrastar els preus que s’ofereixen al mercat, el web de Territorio afirma que «la llei no preveu cap mecanisme perquè una persona pugui consultar si l’habitatge que vol llogar és o no propietat d’una gran tenidor» i assenyala que sí que es pot consultar el Registre de Propietat, que és de pagament.

La Generalitat, disconforme amb una índex homogeni

Malgrat que Catalunya serà l’única comunitat que, de moment, aplicarà la mesura, la Generalitat discrepa de l’indicador confeccionat pel Govern central mentre que reivindica que la seua proposta -que ha intentat negociar amb el Ministeri- reflectia millor la realitat de l’autonomia.

El Govern apostava per fixar una xifra concreta, però el Govern va optar per un màxim i un mínim orientatius perquè no tots els habitatges oferts tenen les mateixes característiques i serveis, la qual cosa ha portat a la consellera de Territorio, Ester Capella, a mostrar-se escèptica respecte al recorregut que tindrà la nova normativa.