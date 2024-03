Òscar Escuder, reelegit president de Plataforma per la Llengua per als pròxims quatre anys.Plataforma per la Llengua

Òscar Escuder ha estat reelegit president de Plataforma per la Llengua aquest dissabte en el marc de l'Assemblea General Ordinària anual de l'entitat. Escuder, de la candidatura El futur, en català, seguirà al capdavant de l'organització durant els pròxims quatre anys i comptarà amb una executiva integrada per 25 persones més, de les quals 13 han estat elegides en aquesta assemblea. Plantem cara per la llengua, la candidatura alternativa a dirigir l’entitat, ha explicat que no ha participat en l’assemblea després que la llista fos invalidada «argumentant que no complica uns estatuts que, de facto, impedeixen la concurrència de més d’una candidatura».

Plantem cara per la llengua, que ha subratllat que de bon començament va plantejar una candidatura de consens, ha constatat que «no existeixen les garanties democràtiques mínimes per tal d’assegurar la participació dels socis en el procés de votacions» que s’ha produït aquest dissabte, de «conculcant la llibertat dels associats de poder triar entre diverses opcions». La candidatura alternativa ha instat la nova executiva que enceti un procés de mediació per resoldre el conflicte existent.

En aquesta Assemblea General Ordinària anual s'escollien 13 càrrecs de l'executiva, atès que aquest organisme es renova de meitat en meitat cada dos anys, i ara fa dos anys ja es va escollir l'altra meitat de càrrecs. A més de la tria de les persones, l'Assemblea General Ordinària també ha servit per aprovar el pressupost i el pla d'activitats del 2024, i per avalar la memòria d'activitats i l'estat de comptes del 2023.