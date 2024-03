'Cap Butaca Buida' arriba als 50.000 espectadors i assoleix el rècord mundial d'espectadors en teatres en un sol dia

La presidenta de l'Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), Isabel Vidal, ha assegurat aquest dissabte que la campanya Cap Butaca Buida ha superat els 50.000 espectadors. En una atenció als mitjans abans de l'inici de la gala de cloenda de la gran festa del sector teatral, Vidal ha explicat que la valoració és «boníssima» i que s'ha assolit l'objectiu «somiat» pels impulsors de la diada de fer un rècord mundial. «Hem aconseguit que la festa hagi traspassat el sector i hagi arribat a la ciutadania», ha aplaudit Vidal. Al llarg de tot el dia 145 espais escènics han programat 176 obres amb l'objectiu de fer el rècord mundial d'assistents en un dia en teatres d'un territori. L'any que ve la campanya es farà el 22 de març.

Vidal ha aplaudit que tothom que ha participat de la diada està «molt emocionat» i «orgullós» i ha pronosticat que la xifra de 50.000 espectadors creixerà encara més a mesura que rebin més dades les properes hores i dies. De fet, al final de la gala de cloenda de la diada preveuen anunciar una nova xifra d'assistència que prometen que serà «molt millor» que l'actual.

Per la seva banda, el vicepresident d'ADETCA, Toni Albaladejo, ha recordat que el sector teatral sempre havia celebrat el Dia Mundial del Teatre però que era una commemoració que havia quedat molt«endogàmica». «Volíem compartir-ho amb el públic», ha explicat. Per Albaladejo, s'ha assolit la fita marcada i Cap Butaca Buida ha arribat a la ciutadania que s'ha fet seva la jornada.

Tant Vidal, Albaladejo com el codirector general de Time Out Espanya i França, Eduard Voltas, han aplaudit que Cap Butaca Buida hagi servit per situar Catalunya com el primer país que fa el rècord mundial d'espectadors en sales de teatre en un sol dia. També han garantir que la iniciativa tindrà continuïtat i que el 2025 es farà el 22 de març.

La cloenda de la diada se celebra aquest dissabte a la nit al teatre El Molino de Barcelona amb l'espectacle Festa Grossa amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera, la descoberta de les dades de participació finals i un tancament amb música i refrigeri.