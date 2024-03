Aragonès assegura que el 12-M caldrà escollir entre un president per a Catalunya o un delegat de la Moncloa

El president de la Generalitat i futur candidat d'ERC a les eleccions al Parlament del 12-M, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que en els propers comicis s'haurà de decidir entre un president per a Catalunya o un delegat de la Moncloa. Durant l'acte Guanya Catalunya al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC), el republicà ha explicat que també caldrà decidir entre aquelles formacions que aposten per la «irresponsabilitat», que davant dels problemes miren «cap a una altra banda» i que no donen suport als pressupostos «més alts de la història» o entre partits com ERC que «treballen sense descans nit i dia per generar aliances» i els «millors comptes» de la història de la Generalitat.

Durant l'acte a la UPC s'ha celebrat l'aprovació de la Llei d'Amnistia al Congrés i s'ha tret pit de l'aposta política d'ERC per fer seure el PSOE i negociar els indults pels polítics presos per l'1-O i l'amnistia.

Al llarg de la jornada han estat constants les acusacions d'«irresponsabilitat» caps als partits que han impedit l'aprovació dels pressupostos del Govern per aquest 2024. El mateix Aragonès ha demanat que ERC «tingui més força» després del 12-M i ha recordat que el Govern va treballar amb els pressupostos «més alts de la història del país amb 42.000 milions d'euros».

«Hem d'assenyalar els qui han tingut la irresponsabilitat de menystenir un pressupost que suposava superar les retallades definitivament», ha exposat. Així, ha titllat l'actuació d'En Comú Podem com a «partidista i electoralista» i ha lamentat que tant Comuns com Junts hagin deixat «sense recursos» als qui més ho necessiten.

«Tots sabem que si depèn de Junts o el PSC, al país avui no entraria en vigor el topall dels preus del lloguer. Amb els Comuns tampoc perquè a última hora es despisten», ha sentenciat Aragonès.

El republicà també ha afirmat que Salvador Illa com a president de la Generalitat no es plantarà davant del president del govern espanyol per aconseguir el traspàs de Rodalies, ni per vetllar per un finançament singular o el referèndum d'autodeterminació. «No necessitem un delegat de la Moncloa que deixi de banda el català i aposti pel trilingüisme», ha afegit.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha elevat el to contra els partits que han impedit l'aprovació dels comptes i ha demanat vots per ERC per «no dependre mai dels vots d'aquells que avantposen el seu egoisme a la necessitat de la pàtria».

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha intervingut a través d'un vídeo enregistrat per assegurar que un cop aconseguida l'amnistia, ara l'aposta és el referèndum d'autodeterminació. «Ens van dir que era impossible però hem fer possible els impossibles», ha expressat.

Qui també ha intervingut a través d'un vídeo enregistrat ha estat el diputat d'ERC Ruben Wagensberg establert a Suïssa. «Necessitem més força i condicions per treballar en favor de tota la gent del país», ha reclamat.

Finalment, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha criticat que els Comuns hagin prioritzat els interessos propis per davant dels de país i els ha acusat de «carregar-s'ho tot», en referència també a l'operació per impedir l'alcaldia a Barcelona d'Ernest Maragall. També els ha retret la «frivolitat» i que continuïn governant a l'Estat amb el PSOE que defensa el Hard Rock.