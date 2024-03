Sanitat admet que la reacció a la vacuna de covid podria haver causat un greu accident de trànsit

El Ministeri de Sanitat ha reconegut la possible vinculació entre una reacció a la vacuna de la covid i un accident de trànsit que va acabar amb un home tetraplègic a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès). L’home, de 33 anys, es va vacunar el juliol del 2021 a Badalona i al cap de poc es va desmaiar mentre anava amb moto, cosa que va provocar un greu accident que l’ha deixat en cadira de rodes. Ningú el va informar que havia de descansar al centre de vacunació o que no podia conduir, i els informes admeten que la reacció de la vacuna podria haver causat el desmai. El noi ha presentat una reclamació davant de l'administració.

Segons ha informat el seu despatx d’advocats, el 6 de juliol del 2021, C.S.L., de 33 anys, va acudir al Centre Cívic Cabanyes, a Badalona, per rebre la primera dosi de la vacuna de la covid, que en el seu cas va resultar ser de Pfizer. Després de ser inoculat, va agafar la moto per anar a treballar. Quan conduïa per la C-31, a l'alçada de Sant Adrià de Besòs, es va desmaiar. A causa del greu accident que va patir, ja que va creuar diversos carrils, s'ha quedat tetraplègic.

C.S.L. assegura que abans de rebre la vacuna ningú li va preguntar per les possibles al·lèrgies i els antecedents de salut, ni se li va donar cap recomanació mèdica a seguir en cas que apareguessin símptomes adversos, ni li van fer signar un document de consentiment informat. Tampoc se li va indicar el temps que havia de romandre al centre després de l'administració de la dosi, l'habitual eren 15 minuts, ni se'l va informar sobre la incompatibilitat de la injecció amb la conducció de vehicles.

«Les conclusions d´aquest informe del Ministeri de Sanitat ens reforça en la nostra reclamació de responsabilitat patrimonial i la consegüent indemnització per part de l´administració, com a responsable de la tetraplegia», afirma l´advocat que tramita aquest assumpte, Pedro Santamaría, del despatx de Vosseler Advocats.

L'expedient està pendent de resoldre's, encara que la Secretaria d'Estat de Sanitat al·lega que no es poden imputar responsabilitats a l'administració. L'informe del Departament de Medicaments d'Ús Humà, dependent de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris del Ministeri de Sanitat, assenyala que «no es pot descartar una relació de causalitat entre els esdeveniments adversos notificats per C.S.L. i el procés d'administració de la vacuna de la covid de Pfizer». Els tècnics diuen que «no és possible establir la seqüència temporal entre l'administració de la vacuna» i el desmai del motorista «i així dilucidar si es va respectar el període habitual d'observació després del procés de vacunació» o «si és un síncope a causa d'una reacció vasovagal (activació que es produeix del nervi vague, que fa baixar les pulsacions del cor i la tensió arterial) d'inici retardat».

Per tant, deixa la porta oberta que es produís aquesta simptomatologia. Tot i admetre que no es pot establir «amb exactitud» si «realment» va patir un desmai, l'informe afegeix que, segons consta als seus estudis clínics, l’home, dos mesos després i quan ja estava hospitalitzat, va patir un quadre molt semblant en rebre la segona dosi de la vacuna. Segons l'estudi, C.S.L. va registrar una «reacció vagal» o síncope, amb hipertensió i freqüència cardíaca lenta. «Generalment, el síncope passa en persones amb historial d'esdeveniments similars després de la vacunació», subratlla el dictamen. «El desmai o síncope és un símptoma comú en persones que reben qualsevol tipus de vacuna», incloses les de la covid, i «en general està relacionat amb l'ansietat generada durant el procés de vacunació».

El 2 de setembre del 2021, tot just dos mesos després de patir l'accident de trànsit, i estant ingressat a Can Ruti, C.S.L. va rebre la segona dosi de la vacuna de Pfizer. I va tornar a tenir una reacció vagal amb hipertensió arterial i bradicàrdia. «Aquesta reacció després de rebre la segona dosi demostra sense cap dubte que el gravíssim accident de moto que va patir C.S.L. és provocada per la vacuna per a la covid de Pfizer», afirma Pedro Santamaría.

El dictamen de Sanitat apunta que s'han donat reaccions amb la vacuna de Pfizer temps després de la seva administració. «Si bé a l'assaig clínic de fase III dut a terme amb la vacuna de Pfizer es va observar una menor freqüència del síncope postvacunal en els receptors de la vacuna en comparació amb el placebo», en una fase posterior, i després de l'autorització del fàrmac , es van notificar casos, «fins i tot d'inici retardat», ocorreguts després del període «habitual d'observació» de 15 minuts, argumenta l'informe. Tot i així, «la forma retardada de reacció vasovagal no està del tot ben caracteritzada i els mecanismes subjacents no estan clars», per la qual cosa «és probable que hi hagi un infraregistre» dels casos que s'han produït fora dels centres de vacunació.