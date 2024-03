Un grup de mauritans demana asil polític després de negar-se'ls l'entrada a Espanya a l'aeroport del Prat

Un grup de persones d'origen maurità va demanar asil polític ahir dimecres 13 de març a l'aeroport del Prat després d'intentar entrar a Espanya i negar-se'ls l'entrada, segons ha avançat 'El País' i han confirmat a l'ACN fonts de la Policia Nacional.

Els viatgers, una vintena segons el rotatiu, xifra que la policia ni confirma ni desmenteix, van intentar en un principi entrar a Espanya pel procediment ordinari, però els agents fronterers van comprovar que no duien la documentació pertinent, per la qual cosa els van negar l'accés.

Va ser aleshores quan el grup va optar per la via de l'asil polític. Ara s'està estudiant cas per cas per veure si la petició és pertinent o no. El vol en què van arribar a la T1 de l'aeroport provenia del Marroc i feia escala a Barcelona. Mentre s'estudien les peticions d'asil els viatgers s'estan a la mateixa terminal de l'aeroport.