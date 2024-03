Una indisposició del conductor podria ser la causa de l’accident de l’autobús a Esplugues

El conductor de l’autobús accidentat aquest dilluns a Esplugues de Llobregat va alertar per ràdio que no es trobava bé just abans del sinistre. Segons Rafa Santoyo, delegat del comitè d’empresa de Ronsanbus, l’home, de 56 anys, va informar per ràdio que estava marejat i tot seguit, quan ja es va activar el protocol per enviar-li una ambulància i un xofer de relleu, es va perdre la comunicació amb ell.

Des del comitè s’ha informat que l’home, que ha estat intervingut quirúrgicament d’unes ferides a la mà i té dues costelles trencades, s’està recuperant favorablement a l’hospital. A banda del conductor, 13 persones més van resultar ferides a l’accident i una d’elles va ser traslladada a l’Hospital de Bellvitge en estat crític.

L’accident es va produir aquest dilluns als volts de les 14:00 hores quan l’autobús, de la línia L10 i que procedia de Cornellà, va travessar la vorera i es va precipitar a l’interior d’un forat de les obres que s’estan fent al barri de Montesa, concretament a la zona de l’avinguda Sant Ildefons amb avinguda de Cornellà.