Turull creu que Puigdemont podrà tornar a l'estiu si s'aprova l'amnistia

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha augurat que si s'aprova la llei d'amnistia al Congrés l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont podria tornar «a partir de juny, de l'estiu». «M'ho imagino com un acte de rellançament del procés independentista», ha dit entrevistat pel diari Ara, on ha confiat que també retornin els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

El dirigent de Junts ha assegurat que la tornada de Puigdemont no l'aprofitaran «des d'un punt de vista partidista», tot i que ha afegit que l'expresident és «el millor actiu que té Junts per a la presidència de la Generaltiat».

Turull ha explicat que el mediador Francisco Galindo Vélez, figura acordada entre Junts i el PSOE per verificar les negociacions entre ambdós partits, no ha intervingut en les converses sobre l'amnistia. Alhora, ha defensat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hauria de reunir amb Puigdemont. «No ha de ser una foto, sinó que han de ser tres o quatre hores si hi volem donar solidesa per arribar a un acord històric. És molt important que els dos grans lideratges que hi ha es mirin als ulls i puguin parlar», ha defensat.