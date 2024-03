Protecció Civil desactiva l'alerta per nevades al Pirineu i Prepirineu occidental

Protecció Civil ha desactivat aquesta matinada l'alerta per nevades al Pirineu i Prepirineu occidental. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que la jornada d'aquest diumenge es mantindrà insegura –amb alguns ruixats de distribució irregular sobretot a l'oest de Catalunya- però sense tempestes fortes ni grans acumulacions de neu. La cota de neu se situarà entre els 700 i els 900 metres, però durant el centre de la jornada pujarà fins als 1.200 metres.

La precipitació serà menys extensa i persistent, després que ahir s'acumulessin més de 20 centímetres per sobre dels 1.300 metres i fins a 60 centímetres per sobre dels 2.000 metres. Segons Trànsit, encara hi ha set carreteres a la xarxa viària on són necessàries les cadenes.

Es tracta de la GIV-4082 a Alp; la BV-4243 a Castellar del Riu; l'LV-5134 a les Valls d'Aguilar; l'L-401, entre Fígols i Alinyà i Guixers per coll de Jou; la BV-4031, de Castellar de n'Hug a Toses per la Creueta; la C-563, de Tuixent a Gósol; i la C-462, de la Coma i la Pedra a Josa i Tuixén per coll de Port.

250 avisos als Bombers pel temporal de vent, pluja i neu

Els Bombers de la Generalitat han rebut uns 250 avisos pel temporal de vent, pluja i neu. Ens la majoria de serveis, els Bombers han estat alertats per resoldre inundacions, caiguda d'arbres o elements no estructurals de la via pública, o per algun vehicle atrapat per la neu a Alp i Alt Àneu.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 697 trucades fins a la una de la matinada relacionades amb les incidències per les condicions meteorològiques. La majoria de trucades s'han registrat des de les comarques de la Selva (26,10%), Barcelonès (13,15%) i Vallès Oriental (12,75%).

Els municipis amb més trucades han estat Fogars de la Selva (78), Barcelona (46) i Sant Celoni (21). La majoria de trucades es van produir entre les 11 hores i les 14 hores de dissabte, principalment per incidències relacionades amb el trànsit (obstacles) i risc estructural.