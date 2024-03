El comitè d’empresa de Danone convoca onze dies de vaga en contra del tancament de Parets del Vallès

El comitè d’empresa de Danone ha convocat onze dies de vaga en la planta de Parets del Vallès (Barcelona) en contra de la decisió de l’empresa de tancar la fàbrica en la qual treballen 157 persones.

Segons han informat a EFE el delegat del comitè d’empresa de Danone, Lucas Díaz (CCOO), la vaga en començarà a les 06.00 hores de dissabte vinent 16 de març i acabarà el 27 de març a la mateixa hora, després que el 80 % dels treballadors votaran a favor d’aquesta mesura.

«Les negociacions amb l’empresa estan estancades», ha assegurat Díaz que s’ha queixat que, alhora que la direcció| vol tancar la fàbrica, ha demanat als treballadors que augmentin la producció els caps de setmana.

Segons Díaz, la companyia pot reclamar als treballadors que treballin 5 dies els caps de setmana amb un preavís de 72 hores i amb compensació econòmica, «i ara l’empresa ha demanat d’augmentar el nombre de dies», a la qual cosa el comitè s’ha negat davant dels plans de tancament.

Aquesta setmana el comitè té una reunió amb la direcció de Danone però el representant sindical no té esperances d’arribar a cap tipus d’acord, ja que «no hi ha negociació» i, segons ell, les parts no s’entenen.

A mitjans de gener, Danone va anunciar que pretenia tancar la seva planta de Parets del Vallès, en la qual treballen 157 persones i on la companyia fabrica productes com Oikos, Alpro i Vitalínea.

El grup Danone té sis plantes a Espanya, tres de lactis i tres d’aigua. La planta de Parets forma part de les instal·lacions industrials que produeixen lactis, juntament amb la de Tres Cantos (Madrid) i Aldaia (València), mentre que les d’aigües estan en Sant Hilari Sacalm (Girona), Lanjarón (Granada) i Sigüenza (Guadalajara).