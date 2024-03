Passa a disposició judicial l’alcalde de Puigverd (Lleida), detingut per violència masclista

L’alcalde de Puigverd (Lleida), Josep Solsona Batlle, ha passat aquest matí a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida acusat d’un delicte de violència masclista en l’àmbit familiar, segons han informat a EFE fonts de la policia catalana.

Josep Solsona (Junts), segons les mateixes fonts, va anar detingut a les 16:30 hores d’ahir, Día de la Dona, a la seu de la comissaria dels Mossos, després de declarar per una denúncia de violència de gènere. Després de passar la nit a les dependències policials, ha estat traslladat a primera hora al jutjat.

L’alcalde, segons publica aquest dissabte el diari Segre de Lleida, està acusat de violència masclista en un cas en el qual, de moment, es desconeixen més circumstàncies.

Solsona va assumir l’alcaldia de Puigverd l’agost de 2022 en prosperar una moció de censura impulsada pel seu partit i el PSC contra l’alcaldessa republicana Sandra Barberà, càrrec en el qual roman després de les últimes eleccions municipals.

El mes de gener passat, l’alcalde va causar polèmica per unes declaracions en les que va sostenir que «una associació de dones és sexista», formulades durant un acte de formació en la delegació del Govern sobre igualtat de tracte i no discriminació. «En una societat igualitària no hi haurien d’haver associacions femenines ni masculines», va afirmar l’edil.

Junts suspèn de militància a Solsona

Junts Per Catalunya (JxCat), formació en què milita Solsona, l'ha suspès de militància aquest dissabte i li ha demanat en un comunicat que renunciï l’alcaldia.

En el comunicat emès aquest dissabte per Junts, la formació assenyala que «el partit ha procedit a la suspensió de militància de l’alcalde de Puigverd de Lleida de forma cautelar, fins que s’aclareixin els fets ocorreguts.»

«El partit demanarà a Josep Solsona -agrega la nota- que deixi l’alcaldia del municipi perquè la resta de l’equip de govern pugui organitzar-se de la millor manera per continuar el bon servei al municipi».

El partit manifesta la «seua consternació davant dels fets denunciats, que considera molt greus, i vol mostrar tot el seu suport a la família i a les persones afectades». «El partit es posa a la seua disposició en tot allò que consideri oportú», agrega.

Junts subratlla, a més, «el seu total i plena confiança i col·laboració amb la justícia en qualsevol aspecte que considerin que el partit pot aportar».

La formació explica que tots els dirigents del partit han estat informats del cas, i que, si procedeix, en funció de l’evolució del succés, «informarà puntualment».