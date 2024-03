La neu cau amb intensitat al Pirineu i ja afecta una trentena de carreteres

La neu cau amb intensitat aquest dissabte al Pirineu –per sobre d'uns 700-800 metres- i ja afecta una trentena de carreteres de la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i el Ripollès.

A les 09.00 hores, calen cadenes als túnels de Vielha (N-230) i del Cadí (C-16), el port de la Bonaigua, el port del Cantó, el coll de la Creueta, la collada de Toses i el coll de Bóixols.

També calen equipaments especials en un tram de 60 quilòmetres de la C-462 entre la Coma i la Pedra i Josa-Tuixén; un altre tram de 32 quilòmetres a l'L-401, entre Figols i Alinyà i coll de Jou; i a l'N-260 al coll de la Creu de Perves, entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert.

D'altres vies afectades per la nevada són l'L-500, del Pont de Suert a la Vall de Boí; la C-563, entre Tuixent i Gósol; l'L-510, entre Tírvia i Alins; la C-147 a Esterri d'Àneu; l'L-504, entre Vall de Cardós i Lladorre; l'LV-4241 a Lladurs; i la GIV-5217, en Ribes de Freser i Queralbs.

Protecció Civil manté en alerta el pla Neucat per nevades que poden superar els 20 centímetres per sobre dels 1.300 metres a les comarques del Pirineu i Prepirineu. Es recomana extremar la prudència en tots els desplaçaments i comprovar en quines carreteres és obligatori circular amb cadenes o si hi ha alguna via tallada.

Cotxes atrapats per la neu a Alp i Alt Àneu

Els Bombers de la Generalitat han rebut 36 avisos a causa de la pluja i el vent fins a les 09.00 hores, principalment a la regió d'emergències metropolitana nord i sobretot per retirar arbres caiguts i petites inundacions.

A alta muntanya s'han fet serveis per treure cotxes atrapats a la neu amb persones dins a Alp (avís 09.35 hores) i l'Alt Àneu (10.28 hores). El telèfon d'emergències 112 ha rebut 118 trucades per 71 expedients relacionats amb les incidències meteorològiques, bàsicament des del Barcelonès, Bages, Ripollès i Baix Llobregat.

Les precipitacions més destacades es registren a alta muntanya, amb més de 40 litres –en forma de neu- a Salòria, Espot i Boí. També sobresurten els 42 litres de Viladrau, els 35 litres de l'Ametlla del Vallès o els 33 litres de Vilanova de Meià.