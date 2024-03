En llibertat sense mesures cautelars l’alcalde de Puigverd, detingut per violència masclista

L’alcalde de Puigverd (Lleida), Josep Solsona, ha quedat aquest dissabte en llibertat provisional sense mesures cautelars i investigat per dos denúncies, una pels suposats delictes d’amenaces i coaccions i una altra per suposats delictes de lesions i amenaces catalogades com a violència de gènere, maltractament en l’àmbit familiar i agressió sexual a menor.

Solsona (Junts), de 42 anys i en procés de separació, ha passat aquest matí a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida després d’haver estat detingut a les 16:30 hores d’ahir, Día de la Dona, a la seu de la comissaria dels Mossos, després de declarar per una denúncia de violència de gènere.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han informat, després d’aquesta compareixença judicial, que «realitzades les declaracions de testimonis i de l’investigat, d’acord amb el criteri del ministeri fiscal, s’acorda llibertat provisional» i no s’acorda cap ordre d’allunyament o protecció.

Cada una de les dos causes obertes per les dos denúncies serà remesa al jutjat competent segons la data dels fets i la matèria del delicte, continuant així l’alcalde amb la condició d’investigat.

Solsona va assumir l’alcaldia de Puigverd l’agost de 2022 en prosperar una moció de censura impulsada pel seu partit i el PSC contra l’alcaldessa republicana Sandra Barberà, càrrec en el qual roman després de les últimes eleccions municipals.

Després de la seua detenció, Junts ha informat avui que suspèn cautelarment de militància l’alcalde mentre que els edils del seu partit que integren l’equip de govern li han demanat la seua renúncia a l’alcaldia.

El mes de gener passat, l’alcalde va causar també polèmica per unes declaracions en les que va sostenir que «una associació de dones és sexista», formulades durant un acte de formació en la delegació del Govern sobre igualtat de tracte i no discriminació. «En una societat igualitària no hi haurien d’haver associacions femenines ni masculines», va afirmar l’edil.