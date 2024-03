Jové recusa el president del TSJC per les seves declaracions sobre la llei d'amnistia

El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha presentat un incident de recusació contra el president del TSJC, Jesús Maria Barrientos, arran de les declaracions que va fer sobre l'aplicació de la llei d'amnistia, tal i com ha explicar ERC en un comunicat. Barrientos és un dels tres magistrats que jutjarà Jové a partir del 10 d'abril per la seva implicació en l’1-O i a finals de febrer va assegurar en un acte que la llei «privilegia una part davant del conjunt de la ciutadania», que «mai podrà ser esgrimida com un element de pacificació, sinó de discòrdia» i va parlar «d'espais d'impunitat».

La defensa de Jové considera que aquestes declaracions afecten de «forma clara i manifesta la deguda imparcialitat predicable» de qualsevol tribunal i impliquen una «oposició frontal» del jutge a la llei d'amnistia. Per la defensa, si Barrientos augura «espais d'impunitat» quan s'apliqui la llei, és perquè es mostra convençut «sobre el caràcter delictiu dels fets que podrien arribar a ser amnistiats». El que expressa és «el convenciment que totes les persones que se'n puguin arribar a beneficiar [de la llei d'amnistia] són culpables dels fets que se'ls atribueixen i mereixedors d'una condemna penal».

En la petició de recusació, els advocats de Jové també argumenten que les declaracions de Barrientos afegeixen un «dubte raonable sobre l'existència de prejudicis». Per tot plegat, la defensa assenyala «una pèrdua d'imparcialitat objectiva» del magistrat i per això li demana que s'aparti de la causa contra Jové.