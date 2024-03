Els Mossos van resoldre el 98% de les 3.748 desaparicions denunciades a Catalunya l'any passat

El cap de la Unitat d'Investigació de Tarragona dels Mossos d'Esquadra, Marc Bayon (primer per l'esquerra), la portaveu del cos, Montserrat Escudé, i la cap de l'Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes, Laura Villanueva.ACN

Els Mossos van resoldre l'any passat el 98% de les 3.748 desaparicions denunciades a Catalunya. El volum de casos va augmentar un 3,5% en relació al 2022. Del total, el 58%, 2.167, eren persones reincidents, un 36% més que l'any anterior. El 2023 hi va haver un 4,9% menys de casos entre els 13 i 17 anys i un 6% menys entre les persones de més de 65. Un 61% van ser homes i un 39% dones. La Unitat Central de persones desaparegudes de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha treballat durant l'any 2023 quatre investigacions per desaparicions en l'àmbit criminal, dues de les quals continuen obertes i sota secret d'actuacions. Els Mossos han facilitat les dades en el marc del Dia de les Persones Desaparegudes Sense Causa Aparent.

Les 3.748 desaparicions denunciades el 2023 (l'any anterior n'hi havia hagut 3.620) representen una mitjana de 10 persones desaparegudes cada dia. L'índex de resolució del 98% implica que a 31 de desembre quedaven 75 casos oberts. Les denúncies per desaparició representen el 0,611% de totes les que rep el cos.

La Regió Policial Metropolitana Barcelona (736) i les Regions Policials Metropolitanes Metronord (657) i Metrosud (987) concentren el major número de persones desaparegudes amb 2.380 denúncies.

La segueixen les Regions Policials de Girona (432), Camp de Tarragona (344), Ponent (243), Central (127) i Terres de l'Ebre (105) i Pirineu (12). Durant l'any 2023, es van denunciar 105 desaparicions fora de Catalunya.

Pel que fa a les investigacions en l'àmbit criminal, en un cas es va detenir a Torrelles de Foix (Alt Penedès) un home de 76 anys com a presumpte autor de l'homicidi i ocultació de cadàver de la seva parella. Els fets van tenir lloc l'octubre passat i arran de la investigació van aflorar diverses agressions sexuals a menors de 14 anys comeses presumptament pel detingut.

En un altre cas, el març passat es va detenir un home de 39 anys a Tarragona com a presumpte autor de l'homicidi d'un altre. La víctima va aparèixer amb signes de violència amagada en un pou a la mateixa ciutat. El detingut i diversos encobridors, que també van quedar detinguts, estan acusats d'haver-hi llençat la víctima.

Hi ha una tercera investigació en marxa sota secret d'actuacions arran de la denúncia per la desaparició d'un home el maig passat en un assumpte que es vincula al tràfic de drogues. La quarta investigació s'emmarca en l'àmbit de la violència de gènere per la desaparició d'una dona el juliol passat a la Morera de Montsant (Priorat).

La Unitat Central de Persones Desaparegudes ha investigat des del 2010 15 feminicidis en l'àmbit de la parella amb ocultació de cadàver.

La millora de les bases de dades permet identificar cadàvers de desapareguts

Els Mossos d'Esquadra col·laboren amb el Centre Nacional de Desapareguts (CNDES) del Ministeri de l'Interior en les millores dels procediments d'investigació per resoldre casos dins i fora de l'Estat i formen part del Pla Estratègic en matèria de Persones Desaparegudes aprovat l'any 2020 i amb vigència fins al 2024.

Des del cos s'assegura que la millora de les bases de dades i la possibilitat de creuar la informació ha permès als investigadors identificar cadàvers antics de persones que encara constaven oficialment com a desaparegudes.

La Policia Científica ha fet disset identificacions positives, des de que el CNDES ha habilitat l'accés a les fitxes on consten les ressenyes dactilars del Document Nacional

d'Identitat (DNI). La comparativa amb les necro-ressenyes dels cadàvers sense identificar està essent una eina eficaç per tancar expedients antics i poder notificar a les famílies les circumstàncies de les morts i el lloc on es troben les despulles, afirmen els Mossos.

L'Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes (OFDES), activa des de l'1 d'abril del 2014, va atendre l'any passat 267 casos nous i va gestionar un 2.304 trucades, de les quals més de la meitat corresponen a trucades d'atenció a familiars.

Les qüestions més freqüents van ser sobre l'estat de la investigació, orientació en la presa de decisions i assessorament en qüestions jurídiques. L'OFDES ha fet 78 entrevistes presencials amb famílies de desapareguts, la majoria al domicili familiar. 11 han estat en acompanyaments a la família en els dispositius de recerca.

En relació amb les desaparicions de menors, des de l'OFDES es fa un abordatge integral amb les famílies que han patit la desaparició d'un menor entre 13 i 17 anys per intentar evitar la reincidència. En casos de desaparicions de persones amb deteriorament cognitiu, es donen pautes als cuidadors i familiars sobre com actuar en circumstàncies d'aquest tipus.