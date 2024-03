Desnonen tres generacions de dones a les portes del 8-M a Barcelona: «Hem normalitzat que hagis de marxar de casa»

La Luisa, juntament amb la seva filla i la seva neta -de quatre anys-, van ser desnonades del pis on vivien, a l'avinguda Paral·lel, 134, aquest dijous a la nit: «Hem normalitzat que hagis de marxar de casa». Així ho ha expressat a l'ACN la portaveu del Sindicat d'Habitatge del Raval, Joana Sales, que ha detallat que la família ocupava el domicili des de feia quatre anys i per «la pressió de la propietat es va veure obligada a lliurar les claus». Sales ha explicat que era el tercer intent d'expulsió del pis, «una maniobra de maltractament psicològic» del titular, el fons d'inversió Cerberus, segons ha denunciat.

La manera de fer fora de l'habitatge la família de la Luisa és un «desnonament extrajudicial o invisible i que pateix la classe treballadora de la societat», ha dit la portaveu del Sindicat d'Habitatge del Raval. A la vegada, ha carregat contra «la dinàmica de posposar desnonaments, que suposa molt de desgast», una pràctica, ha subratllat Sales, que utilitzen aquest tipus de fons.

La portaveu del sindicat d'habitatge ha recordat que era el tercer intent de desnonament, poc més de quatre mesos després del darrer i uns dos anys després del primer avís. Sales ha precisat que gràcies als recursos presentats per l'organització, apel·lant al decret llei de la pandèmia pel qual no es podien executar desnonaments a famílies vulnerables, es va permetre que la família pogués viure quatre anys al pis. «Al final, arriba un punt que cedeixes i acabes entregant les claus», ha lamentat.

L'alternativa: quatre anys a la mesa d'emergència

Segons ha concretat Sales, la Luisa està a la mesa d'emergència perquè se li adjudiqui un pis, però li tocarà «esperar quatre anys», ha calculat i mentrestant pot ser que visqui entre pensions i hostals. Sales ha explicat que la Luisa «està molt malament, molt ansiosa» i que tot plegat és fruit «del sistema en el qual es viu i als límits que arriba». «Són situacions molt dures. Tota la societat ha normalitzat que hi hagi desnonaments, s'hagi de marxar de casa, que hi hagi pisos buits i segueixi l'explotació a la feina. No és normal», ha lamentat.

Expedient sancionador a la propietat

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona ha informat que els serveis municipals han atès la família des de principis del 2021, i que actualment està tramitant un expedient sancionador, pendent de resolució, contra la propietat perquè no ha complert amb l’obligació d’oferir un lloguer social.

Des de l’Ajuntament han confirmat que la família de la Luisa compleix amb els criteris de vulnerabilitat i que estan «a l’espera d’adjudicació d’un habitatge social públic». Tot i que se li ha ofert un allotjament d’urgència, el consistori afirma que la família l’ha declinat. En tot cas, també s’ha activat el servei de guardamobles que ofereix Serveis Socials per guardar les pertinences de la família.