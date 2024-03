El temps del migdia a les escoles, un potencial educatiu infravalorat pels centres

Un estudi encarregat per Fundesplai a la Universitat de Barcelona (UB) ha constatat el «brutal» potencial educatiu del temps del migdia a les escoles on els infants es formen com a persones, aprenent a relacionar-se i a resoldre conflictes, i adopten bons hàbits d’alimentació i higiene «que després exporten a casa». L’estudi però, ha detectat també que, tot i el seu potencial, és un espai poc valorat en molts centres que el veuen com un «servei extern» que no té res a veure amb el seu projecte educatiu, quan, s’apunta, podria ser un «espai frontissa ideal» entre l’escola, els alumnes i les famílies. «Confirma que ha de ser un pilar de les escoles on tothom s’hi impliqui per fer-lo funcionar», ha destacat Carles Xifra, de Fundesplai.

Els resultats de l’estudi s’han fet públics aquest dijous en unes jornades celebrades a la seu de Fundesplai al Prat de Llobregat al voltant del temps educatiu del migdia on han participat més de 200 representants de l’administració pública, món universitari i escoles, famílies, infants i organitzacions. Per Carles Xifra, adjunt a la direcció de Fundesplai, organitzar aquesta jornada «ja demostra» la importància que donen a aquest espai, que tot i els avenços fets els darrers anys, encara es pot seguir millorant.

«És un espai molt important a les escoles. Recordem que els nens i nenes hi passen cada curs gairebé 450 hores i això fa que no hi puguem passar de puntetes perquè té un potencial educatiu brutal sempre que, més enllà d’oferir una alimentació saludable i sostenible, siguem capaços de treballar habilitats i competències vinculades al treball en equip, la resolució de conflictes o assumir hàbits saludables», assenyala Xifra.

Conclusions de l’estudi

L’estudi, encarregat i finançat per Fundesplai i que ha elaborat la UB durant un curs escolar amb informació recollida a 65 centres de tot Catalunya, posa de manifest que el temps educatiu de migdia té, efectivament, «una influència educativa en els nens i nenes que participen quotidianament d’aquest espai». Uns aprenentatge, assegura Moisès Carmona, un dels seus autors, que un cop adquirits «tenen un impacte més enllà del centre educatiu».

Carmona explica que l’estudi «reconeix» el valor del temps educatiu del migdia com un espai que va molt més enllà del moment de menjar, per l’exercici d’una vida més saludable i sostenible posant l’èmfasi en el paper que juga en la socialització de les persones i el desenvolupament d’aprenentatges. «Podem afirmar que és un espai on els nens i nenes aprenen a formar-se com a persones, a relacionar-se entre ells, i també hàbits de salut, com la importància de menjar, o de sostenibilitat», assenyala, Carmona.

Tot i la importància d’aquest espai, els autors de l’informe asseguren que a la majoria de centres està «poc relacionat» amb la dinàmica educativa perquè el veuen com un servei «extern». «Molts cops se li dona l’esquena i és un error, perquè el que passa a l’escola afecta a l’espai de migdia i viceversa», assenyalen els autors de l’informe.

En aquest sentit, el treball proposa establir canals i sinèrgies de comunicació i traspàs d’informacions entre professorat i professionals del temps educatiu del migdia, per treballar els malestars o problemàtiques detectades en els diferents espais escolars.

Aquesta desconnexió s’explica per molts factors, però Carmona apunta que un dels principals són els constants canvis de personal i de les AFA que trenquen la continuïtat del servei i la interacció amb el centre. És per això que l’estudi destaca la importància que els professionals rebin una formació continuada i que disposin de més reconeixement i temps per planificar les seves actuacions, que molts cops es limiten als temps d’interacció amb els infants.