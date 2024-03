El ple del Congrés votarà la llei d'amnistia el pròxim dijous, 14 de març

El Congrés dels Diputats votarà –i previsiblement aprovarà- la llei d'amnistia el pròxim dijous, 14 de març, en un ple que tindrà aquest únic punt i que se celebrarà després del ple ordinari de la setmana que ve, segons fonts parlamentàries. La Mesa del Congrés ha de ratificar encara aquesta incorporació a l'ordre del dia.

Si no hi ha novetats, la llei quedarà aprovada amb 178 vots a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu i BNG) i 172 en contra (PP, Vox, UPN i CC), i passarà a tramitar-se al Senat, on el PP té majoria absoluta i que rebutjarà el text amb tota probabilitat. Superat el tràmit al Senat, la llei tornarà al Congrés per a la seva aprovació definitiva, previsiblement al mes de maig.