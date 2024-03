Detinguda una conductora que circulava beguda i amb la filla menor sense cadireta de seguretat

Els Mossos d'Esquadra han detingut una conductora de 25 anys a Maçanet de la Selva (Selva) que circulava beguda i amb la seva filla petita sense la cadira de seguretat que és obligatòria per infants. Els fets van passar el dilluns 4 de març pels volts de les sis de la tarda al quilòmetre 84 de l'autopista AP-7, en sentit Barcelona. Els Mossos van sospitar al veure la conducció de la dona i la van aturar.

Allà es van adonar que la detinguda presentava clars símptomes de circular sota els efectes de l'alcohol i li van fer la prova d'alcoholèmia que va donar en primera instància 1,02 mil·ligrams per litre d’aire expirat, més de quatre vegades el permès que és 0,25. En la segona prova, el resultat va ser de 0,96 m/l, una taxa penal igualment.

A més, els agents van comprovar que la seva filla anava al cotxe amb la dona sense les mesures obligatòries de subjecció per a infants. Per tot plegat, els agents van detenir a la dona per circular sota els efectes de l’alcohol i van lliurar la petita al seu pare. La detenció va quedar finalment sense efecte i la conductora, que no té antecedents, haurà de presentar-se al jutjat quan el jutge la requereixi.