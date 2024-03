18 anys de presó per agredir sexualment dues noies i obligar-les a fer vídeos porno

L'Audiència de Lleida ha acollit aquest dimecres la vista a un veí de l'àrea metropolitana de Barcelona que ha admès que va agredir sexualment a dues noies. En concret, les va obligar a fer imatges i vídeos de caràcter pornogràfic i les va amenaçar de difondre-ho. Així, va aconseguir que accedissin a les seves peticions i va quedar amb una d'elles en un hotel de Lleida i la va violar. L'acusat, que també posseïa pornografia infantil, s'enfrontava a 43 anys de presó, però les parts han acordat una condemna de 18 anys per evitar que les víctimes haguessin de declarar i reviure els fets. Per rebaixar-li la pena s'ha tingut en compte també que el jove està diagnosticat amb intel·ligència límit, va facilitar la investigació i ha confessat.

En el buidatge del mòbil de l'acusat, els Mossos van detectar més de 1.400 vídeos, 11 dels quals d'una de les víctimes, i 587 arxius de pornografia infantil. A través de l'anàlisi del contingut del dispositiu, la policia va identificar i contactar amb altres víctimes que no van voler denunciar els fets perquè «no volien recordar-los i era una situació que les angoixava molt», ha declarat el cap de la Unitat d'Investigació de l'ABP dels Mossos al Segrià.

En concepte de responsabilitat civil, es demana que el processat indemnitzi les dues víctimes, una de les quals era menor d'edat en el moment dels fets i l'altra té una discapacitat del 65%, amb 60.000 i 20.000 euros respectivament. Ha quedat vist per sentència.

Modus operandi

Els fets jutjats es remunten a partir del mes d'octubre de 2021. A través de WhatsApp i xarxes socials, el processat va contactar amb les noies i els va demanar imatges de contingut eròtic i pornogràfic a canvi d'una remuneració econòmica. Un cop obtingut el material gràfic, el jove va amenaçar les víctimes de publicar-lo si no accedien a les seves peticions, com introduir-se objectes per la vagina o quedar amb ell, ha explicat un dels agents dels Mossos d'Esquadra que es va encarregar del buidatge del mòbil del jove.

Així, el processat va aconseguir quedar presencialment el gener del 2022 amb una de les noies, que aleshores era menor d'edat, en un hotel de Lleida. Va reservar-hi una habitació en la qual va lligar la víctima amb brides i li va posar a la boca una peça de roba íntima per violar-la.

Un dia, el pare d'aquesta noia va descobrir els fets. Aleshores va acompanyar la seva filla a presentar la denúncia a la policia, ja que ella va manifestar que no havia volgut denunciar abans perquè se sentia coaccionada i tenia por. Els Mossos van obrir una investigació i gràcies al registre que l'investigat va fer a l'hotel de Lleida van poder-lo identificar. El van detenir a l'àrea metropolitana de Barcelona i es troba en presó preventiva des del juny de 2022.

El buidatge del mòbil va permetre localitzar una segona víctima, una jove major d'edat i amb una discapacitat del 65% que també va patir el modus operandi de l'acusat. Aquests fets també s'han jutjat a l'Audiència. Arran del material investigat, la policia va poder identificar i contactar també amb altres víctimes, però aquestes els van dir que no volien denunciar el cas per evitar reviure els fets i una situació que les angoixava molt, han explicat els Mossos.

La policia també va trobar al mòbil més d'un miler de vídeos de caràcter pornogràfic de les víctimes i mig miler d'arxius de pornografia infantil.

«Aquest cop m'he passat»

Un dels agents dels Mossos que va fer-se càrrec de la detenció de l'acusat a Barcelona ha indicat que aquest «no va mostrar emocions» i que va dir: «aquest cop m'he passat», mentre era detingut. En el moment dels fets, el jove tenia diagnosticat una intel·ligència límit amb un coeficient intel·lectual del 59% i un trastorn de TDAH, que el feia actuar de manera impulsiva. Així, patia també episodis de masturbació compulsiva, fet que afectava de manera parcial a l'enteniment de les conseqüències dels fets, segons s'ha donat a conèixer en la vista.

El jove, que va col·laborar amb la policia facilitant el seu dispositiu mòbil, ha reconegut els fets i s'ha disculpat en el darrer torn de paraula a l'Audiència. «Demano perdó a les víctimes. El temps que porto a la presó m'ha fet reflexionar i no vull tornar a fer-ho», ha dit.