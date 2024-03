Quatre dels sis bombers expedientats per assetjar una companya a Sant Celoni segueixen treballant al mateix parc

Quatre dels sis bombers expedientats per suposat assetjament a una companya del parc de Sant Celoni (Vallès Oriental) segueixen treballant al mateix parc. Ho ha avançat el diari ‘Ara’ i ho ha confirmat l’ACN de fonts del Departament d’Interior, que recorden que la dona afectada està de baixa i per tant no es troba amb els presumptes assetjadors.

Les mateixes fonts recorden que el cos de Bombers no té codi disciplinari propi, i s’aplica el protocol general de la funció pública que, havent-hi oberta una causa penal sobre el mateix tema, dificulta molt l’aplicació de mesures cautelars. El cos, que pretén incloure cada cop més dones, està preparant un protocol propi contra l'assetjament.

La treballadora auxiliar assegura haver sofert assetjament i vexacions des que va entrar a aquest parc el 2020. L'expedient afecta dos caporals i quatre bombers i la justícia també investiga el cas. La dona va denunciar que l’obligaven a fer tasques que no li corresponien, com cuinar o netejar els vehicles, i que un company es va presentar davant d'ella despullat.