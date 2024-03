Disparen contra els mossos quan entraven en un domicili a Dosrius en el marc d'un operatiu antidroga

Una persona ha obert foc contra agents dels Mossos que es disposaven a fer una entrada en un domicili a Dosrius en el marc d'un operatiu antidroga. Segons han explicat fonts de la policia catalana, aquest dimarts al matí els agents estaven fent dues entrades, una a Argentona i una a Dosrius, contra el tràfic de marihuana.

Tot i que en un primer moment la policia havia informat que els fets havien tingut lloc a Argentona, els dispars han tingut lloc a Dosrius, quan els agents es disposaven a entrar en el domicili i han rebut trets que venien de l'interior. Cap agent ha resultat ferit. L'operatiu ha finalitzat amb quatre detinguts, entre els quals la persona que ha disparat, 1.150 plantes de marihuana i vint kilos de cabdells intervinguts.

L'operatiu l'ha portat a terme la divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord, sota autorització judicial. Aquest ha finalitzat amb el desmantellament de dues plantacions de marihuana. Dels quatre detinguts, tres s'han fet en l'entrada a Dosrius. Aquestes persones tenien el rol de jardiners de les plantacions. El quart arrestat seria el líder del grup i se l'ha detingut al Prat de Llobregat (Baix Llobregat). La investigació continua oberta.

Crítiques del sindicat USPAC

El sindicat policial USPAC ha lamentat aquest incident i ha destacat la importància que els agents portessin equip antibales, cosa que ha lamentat que no sempre és possible. Per al sindicat, Catalunya s'ha convertit en la «plantació de marihuana d'Europa» i on les armes «corren com els caramels». USPAC ha afirmat que s'està davant d'un «molt greu problema» i ha demanat a la Generalitat que doti els agents amb el material necessari i els doni suport.