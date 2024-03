La ministra d’Habitatge defensa que l’índex del lloguer serà «útil» i millora l’indicador previ de la Generalitat

La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, ha defensat que l’índex del lloguer «serà útil en les zones tensionades perquè comporta el control dels preus», i ha remarcat que millora l’indicador previ de la Generalitat, que va ser declarat inconstitucional, ha recordat en una entrevista a La Vanguardia. Rodríguez ha reconegut la decisió de Catalunya de «no inhibir-se i assumir la seva responsabilitat», i ha destacat l’esforç i feina dels tècnics del Govern. «Puc entendre la discrepància, però hi ha qüestions que excedeixen els acords polítics. L’indicador és un mètode científic», ha dit. Segons ella, el petit propietari no sortirà perjudicat amb aquest índex, i la presidenta madrilenya «no aguantarà la pressió» i haurà d’aplicar-lo.

«Aturarem l’increment dels preus i, per tant, possibilitarem que les famílies estalviïn entre 1.500 i 800 euros al mes», ha afirmat la ministra d’Habitatge i Agenda Urbana, que ha demanat a les comunitats que no volen aplicar-lo que «atenguin la demanda de la ciutadania, que es facin càrrec que la seva responsabilitat és atendre el dret d’accés a l’habitatge, i sobretot que no poden eludir drames socials que impliquen destinar més del 40% del salari al lloguer, quan no el 80 o el 100%».

Segons Rodríguez, «el que no pot ser és que per donar-li una puntada de peu al govern aprofundeixin en la gran ferida social».

En el cas concret de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, la ministre creu que no podrà aguantar la pressió de la societat «que sap que si ella actués estaria pagant 1.000, 800 o 500 euros menys de lloguer». «I que no ho fa perquè ella només persegueix fer mal al govern d’Espanya», ha afegit.

Rodríguez també ha aprofitat per donar un missatge de «tranquil·litat i seguretat» als petits propietaris, perquè hi ha hagut «molts mantres que generen sensacions d’inseguretat entre els propietaris». Els ha assegurat que no sortiran perjudicats per l’índex.

Pel que fa als lloguers turístics, ha apuntat que hi ha dades que indiquen que els allotjaments turístics han incrementat el preu del lloguer residencial. El govern espanyol valora la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal per considerar-los un negoci i, per tant, una activitat econòmica amb respostes també des del punt de vista fiscal. «El model de ciutat que volem no és un parc temàtic, no és un ronc de maletes continu. Volem ciutats habitables», ha destacat.