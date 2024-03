Descarrila sense provocar ferits el primer eix d’un tren de Rodalies de l’R4 entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar

Una esllavissada sobre la via entre Vacarisses i Castellbell i el Vilar ha provocat la sortida del primer eix d’un tren de Rodalies de l’R4, sense provocar ferits. L’accident s’ha produït a les 7.45 hores. Al tren, que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders, hi anaven 37 viatgers. S’han activat els protocols en coordinació amb Protecció Civil per procedir al seu transbordament a un altre tren, que s’ha situat en paral·lel.

Durant l’operació s’ha circulat per via única en el tram. A les 09.05 hores ha acabat el transbordament, i inicialment la circulació havia quedat restablerta completament, però a les 09.17 hores els Bombers han demanat interrompre el servei. El tall ha acabat a les 09.40, i es torna a circular per via única.

A causa de l’incident, es produeixen retards a l’R4, en els trens amb origen o destinació Manresa, i també en l’R12. S’està informant a través de tots els canals de comunicació i atenció al client. Els viatgers que han estat transbordats continuaran el viatge en sentit Barcelona fins a la destinació.