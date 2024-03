Els pagesos aixequen el tall de l’A-2 a Tàrrega després de cinc dies de mobilització

Tractors sortint per la via lateral de l'A2 a la sortida de Tàrrega.ACN

Els pagesos de Ponent han aixecat aquest dissabte al migdia el tall de l’A-2 a Tàrrega, que estava bloquejada des de feia cinc dies. El de l’A-2 era l’últim tall que quedava a les carreteres catalanes després d’una nova setmana de mobilitzacions del sector i l’acord de dimecres amb Acció Climàtica. Els pagesos de Tàrrega, però, es van desmarcar de Plataforma Pagesa, ja que consideraven que el pacte no recollia algunes de les seves demandes, especialment pel que fa a la proliferació de conills.

Tot i que ja han retirat els tractors i han marxat, l’autovia encara trigarà unes hores a recuperar el trànsit, ja que s’ha d’arreglar el ferm. Els pagesos avisen que si les negociacions no avancen, poden reprendre les protestes per Setmana Santa.

Cap a les deu del matí d'aquest dissabte els pagesos han posat fil a l'agulla per aixecar el tall de l'A-2 al seu pas per Tàrrega. Mentre que un grup ha recollit brossa i deixalles, com llaunes i vasos de plàstic, d'altres han plegat i guardat taules i cadires als seus remolcs. En tot cas, no ha estat fins a les 12 del migdia, l'hora pactada amb els Mossos d'Esquadra, que els pagesos han pujat als seus tractors i han abandonat el punt de mobilització que ha estat actiu des de dimarts.

Els pagesos han allargat la protesta a l'Urgell després de constatar que el pacte d'aquest dimecres entre el sector i el departament d'Acció Climàtica no recull peticions «necessàries per treballar», segons Llorenç Farré, pagès de Belianes. En la mateixa línia s'ha expressat Joan Piera, de Preixana, qui ha alertat que «si les negociacions no van bé», el sector organitzarà noves accions per Setmana Santa.

Tot i que ja no hi ha rastre de tractors a l'autovia A-2 al seu pas per Tàrrega, la via encara trigarà unes hores a estar operativa al trànsit. Des de mig matí els operaris treballen per garantir la seguretat de circulació. En aquest sentit, els treballadors han de reasfaltar el ferm de la via que ha quedat afectat per les diferents fogueres que els pagesos han encès per escalfar-se i han despenjat cartells i senyals viaris afectats per l'alta temperatura i el fum.