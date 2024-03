Desarticulat un grup criminal que fabricava bitllets falsos de 100 euros: 14 detinguts a Barcelona, Roma i Nàpols

Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional ha permès desarticular una organització criminal internacional que fabricava i distribuïa bitllets falsos de 100 euros. La investigació es va iniciar el novembre del 2023 i s'han detingut fins a 14 persones a Barcelona, Roma i Nàpols, entre els quals els principals responsables del grup criminal. L'organització havia creat i introduït al circuit econòmic la suma d'1 MEUR repartits principalment a Itàlia, França, Grècia i Espanya. La impremta clandestina –ja desmantellada- operava inicialment a Nàpols i posteriorment a Roma, i produïa bitllets falsos d'una altíssima qualitat que arribaven a 'enganyar' la majoria de màquines automàtiques de pagament.

L'operatiu es va iniciar a finals de l'any passat després de detectar la circulació d'una gran quantitat de bitllets falsos de 100 euros en comerços de la capital catalana. Els investigadors van aconseguir identificar els membres d'una cèl·lula que operava des de Barcelona i s'encarregava de la distribució i col·locació de les falsificacions a Espanya. A través dels mecanismes de coordinació d'Europol, es va contactar amb els 'Carabinieri' italians, que ja tenien una investigació oberta des de gener del 2023 contra una organització criminal assentada a Nàpols i Roma, que fabricava i distribuïa aquests mateixos bitllets de 100 euros, i que havia expandit la seva àrea d’influència per diferents països d'Europa.

Una cèl·lula de col·locació a l'Eixample i 70.000 euros decomissats

L'organització criminal estava formada per diferents cèl·lules operatives independents als diferents països on operava i cadascuna amb diferents tasques. La cèl·lula de producció es dedicava a la fabricació dels bitllets espuris de 100 euros en un domicili al centre de Nàpols. Per tal d'evitar l'acció policial, la impremta posteriorment va ser traslladada a la població de Rieti, a tocar de Roma. En paral·lel, la cèl·lula de distribució s'encarregava de portar grans quantitats de bitllets falsos a les diferents cèl·lules itinerants de col·locació, entre les que es trobaven la cèl·lula detectada a Barcelona i que residia a dos domicilis del barri de l'Eixample.

També proveïen a altres cèl·lules de col·locació ubicades a Itàlia (Bolonya, Brescia, Cremona, Cosenza, Florència, Foggia, Lecce, Milà, Novara, Pistoia, Reggio Emilia, Verona, Vicenza) i a l'estranger (París, Niça, Marsella i Atenes). Aquesta cèl·lula de col·locació detectada a Barcelona actuava per tota la capital catalana realitzant petites compres a establiments que tenien màquines electròniques per pagar: un cop introduït el bitllet fals, es feien amb el canvi que les màquines els lliuraven i amb el producte adquirit. Els investigadors van detenir en dues ocasions els distribuïdors a l'aeroport del Prat i a l'estació d'autobusos del Nord a Barcelona, quan la cèl·lula de distribució pretenia introduir-los a Catalunya. En total es van intervenir 70.000 euros falsos en bitllets de 100 euros.

Bitllets falsos artesanals i d'alta qualitat que 'enganyaven' les màquines

Els bitllets produïts per la organització estaven realitzats de manera artesanal, comptaven amb una altíssima qualitat, utilitzaven tintes especials, marques d'aigua i diferents elements destinats a esquivar els mecanismes de detecció de les màquines automàtiques de pagament. Amb tota la informació recopilada, el 13 de febrer es va dur a terme l'operatiu d'explotació de la investigació de manera conjunta entre els Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i les policies d'Itàlia i Grècia. Es van dur a terme set entrades i perquisicions simultànies a Itàlia i Barcelona, es van detenir sis membres de la organització al territori transalpí, un a Grècia i dos membres a Barcelona, entre els quals es trobava el líder de la cèl·lula de col·locació.

Les entrades i escorcolls a Itàlia es van realitzar a Nàpols, Brescia, Rieti i Roma. A Espanya, la investigació ha estat dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 1 de la Audiència Nacional, qui va decretar l'ingrés a presó dels membres de la cèl·lula de Barcelona. Les autoritats italianes i espanyoles -coordinades per Eurojust- han emès diferents ordres europees de detenció de les altres persones investigades encarregades de la producció i col·locació de bitllets, que no van ser localitzats el dia del dispositiu policial.