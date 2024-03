La 31a jornada de reflexió del Consell d'Educació de Catalunya se centra en l'abandonament educatiu prematur

El Consell d’Educació de Catalunya (CEC) ha centrat la seva 31ena jornada de reflexió en l’abandonament educatiu prematur. L’organisme de consulta i participació del Departament d’Educació ha reflexionat al voltant de les causes i les conseqüències del fenomen en el context europeu i a Catalunya en un acte a l’Hospitalet de Llobregat que ha servit d’espai de trobada, debat, formació i generació de propostes a l’entorn de l’abandonament i les oportunitats de continuïtat formativa al llarg de la vida.

La benvinguda institucional ha anat a càrrec de la consellera d’Educació, Anna Simó Castelló, que, si bé ha celebrat que s’hagin reduït «significativament» els percentatges d’abandonament, ha apuntat que no s’hi val a conformar-s’hi, perquè no s’està assolint l’objectiu que marca la UE. Simó ha agraït al CEC que hagi centrat la Jornada en aquesta qüestió i hagi donat veu a alumnes, famílies, món local i centres més enllà dels experts: «Només amb l’aportació de les diferents mirades i experiències aconseguirem tenir una perspectiva global d’una qüestió que, com l’abandonament, cal abordar des d’àmbits diversos perquè els factors que la determinen són múltiples: socials, econòmics, psicològics, emocionals...».

La consellera també ha destacat que cal complementar la lluita contra l’abandonament amb l’impuls d’iniciatives d’equitat com el combat de la segregació escolar, l’abaixada de ràtios, l’educació fora de l’escola, la presència d’integradors i educadors socials, la simplificació de l’accés a la Formació Professional i les millores en l’orientació (amb l’esborrany del Decret d’orientació actualment en fase de procés participatiu).

També ha intervingut el president del CEC, Jesús Vinyes i Cirera, que ha subratllat que «el debat sobre l’abandonament educatiu supera el marc estrictament escolar». Per això ha celebrat la pertinència de l’evolució recent de Consell Escolar a Consell Educatiu de Catalunya. «L’entorn social i territorial determina la necessitat de respostes diversificades arreu de Catalunya. Igualment cal destacar la importància de l’orientació i l’acompanyament a l’alumnat. En els casos d’abandonament educatiu hi ha una variable de context personal i social que fa que les solucions hagin de ser molt personalitzades», ha ressaltat Vinyes.

Desenvolupament de l’acte

Amb una assistència presencial d’unes 250 persones, la jornada ha comptat amb una ponència marc a càrrec de la doctora en Sociologia de la UAB Aina Tarabini, i una entrevista al coordinador del Grup de Treball Vida del CEC, Jordi Collet Sabé.

També hi ha hagut dues taules rodones: una sobre com millorar les transicions cap a l’educació postobligatòria i les noves oportunitats (amb els doctors en Sociologia Maribel Garcia Gràcia i Xavier Martínez Celorrio i la directora de la Fundació El Llindar Begonya Gasch Yagüe), i una altra sobre abandonament escolar prematur i experiències de les persones joves (amb el psicòleg i educador Jaume Funes i Artiaga i alumnes de l’Escola de Noves Oportunitats El Llindar i l’Escola Municipal de Segones Oportunitats de Barcelona).