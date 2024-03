La fiscalia recorre contra la sentència d’Alves per violació: demana que augmenti la pena

La Fiscalia de Barcelona ha decidit presentar recurs contra la sentència que va condemnar el futbolista brasiler Dani Alves a 4 anys i mig de presó per agressió sexual a una jove en una discoteca de la capital catalana.

El ministeri públic encara no ha presentat l’escrit, però preveu basar el recurs en la importància que l’Audiència de Barcelona va donar a l’atenuant per reparació del dany, després de la indemnització de 150.000 euros a la víctima. Fa pocs dies el tribunal va dictar un aclariment de la sentència, cosa que ha posat a zero l’inici del termini per presentar recursos per totes les parts.